Mindössze három nap alatt több mint 600 millió dollárt hozott a Call of Duty: Modern Warfare

Ismét elképesztő sikert aratott a Call of Duty: Modern Warfare - tudtuk meg az Activision legfrissebb pénzügyi jelentéséből, aminek hála kiderült, hogy rengeteg profitot hozott a kiadónak ez a gyökerekhez való visszatérés.

Olyannyira, hogy mindössze három nappal a megjelenés után már több mint 600 millió dolláron álltak a bevételszámlálók, ami messze felülmúlja az aktuális konzolgeneráció összes Call of Duty-játékát, sőt mi több, Bobby Kotick szerintAz Activision hozzátette, hogy a Call of Duty: Modern Warfare a legjobb digitális launch mellett a legsikeresebb PC-s megjelenést is magáénak tudhatja, de gyakorlatilag minden belsős rekordot sikerült megdönteniük az elmúlt 6 esztendőből.