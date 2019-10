Vigyázz, a Call of Duty: Modern Warfare tönkreteheti az Xbox One X-edet!

Eléggé sok fejfájást okoz az Xbox One X-játékosoknak a Call of Duty: Modern Warfare , lévén a Reddit gyakorlatilag forrong attól, hogy a játék képes tönkretenni a konzolt, magyarán téglává teszi, ha így jobban tetszik.

Az Infinity Ward is tisztában van az orbitális hibával, és dolgoznak is a javításon, ellenben. Jelenleg a stúdió szorosan együtt dolgozik a redmondiakkal, hogy megoldást találjanak a problémára.Éppen ezért amennyiben Xbox One X-en játszol, és a napokban tervezted egy kicsit múlatni az időt a szóban forgó lövöldével, nem árt tudni, hogy van rá esély, hogy veled is előfordulhat ez. Remélhetőleg pár napon belül jön a javításként szolgáló tapasz, addig pedig csak óvatosan!