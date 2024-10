Test Drive Unlimited Solar Crown teszt

Vannak tesztek amik nagyon nehezen akarnak elkészülni - legtöbbször egész egyszerűen bődületes mennyiségű időt kell beletenni egy stuffba, vagy éppen baromi nehéz az adott produktum, vagy épp csak nem tudjuk letenni a játékot mert annyira beszippant, hogy nem enged visszatérni a valóságba. És vannak azok, amik annyira rosszul sikerülnek, hogy a falat kaparja az ember minden egyes percben amit el kell tölteni vele. Nos, talán nem okozok meglepetést, ha előre elspoilerezem a lényeget: a Test Drive Unlimited Solar Crown ez utóbbiak táborát erősíti. De nagyon durván.

Jelen tesztünk alanya már szeptember közepe előtt megjelent, és végre most jutottam el oda, hogy mindenféle szubjektív dührohamtól mentesen azért némi objektivitással tudjam leírni véleményem róla, ami egyébként - újabb spoiler - pozitív irányba változott egy picit az utóbbi napokban a játékot illetően. Ennélfogva talán nem is annyira baj, hogy most sikerült csak véleményt formálnom, hiszen ha a teszttel töltött első napokban tettem volna ezt meg,Talán senkinek nem kell bemutatni a Test Drive sorozatot, amely immár közel negyven éve (!) öregbíti az árkád autóversenyek felhozatalát, hiszen az első iteráció 1987-ben látott napvilágot Amiga, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, Apple II, PC-98 platformokra. Én annak idején C64-en toltam, és egész egyszerűen nem tudtam nem imádni. A napokban újra elővettem egyébként ezt a verziót és rögtön elkaptak a nosztalgikus élmények, noha nyilván manapság már nem ugyanolyan vele játszani. A szabadabb környezetet kínáló Unlimited a sorozat kilencedik darabjaként 2006-ban jelent meg, amit 2011-ben követett a folytatás.Az eltelt évtizedek alatt, egy negyed évszázados karriert befutva, 2012-ig bezárólag összesen huszonegy epizóddal láttak el minket a fejlesztők és bár voltak egészen elképesztően rosszul sikerült részek is, összességében azért majdnem mindig kiváló élményt nyújtott több generáció számára is a franchise. Több mint egy évtized parkolópálya után jelent meg most a Solar Crown, ami sokat akart újítani, mégis

Alapvetően nem lenne probléma a kinézettel...

Az első két hétben ugyanis - némi költői túlzással - konkrétan játszhatatlan volt a Solar Crown, így félre is tettem egy időre, mert egész egyszerűen nem lett volna miről írni a rengeteg szerverproblémán, laggoláson, üresen kongó pályákon és idegörlő hibákon kívül - éppen ezért vártam a már fentebb említett patchet. Pedig az alapkoncepció nem rossz: adott az eleve futurisztikus Hongkong-sziget teljesen lemodellezett verziója, amelyet megtölt(ene) a játék luxusverdákkal és fényűző csillogással, röviden tehát rongyrázással.A lemodellezést pedig úgy kell érteni, hogy ezek a KT Racinges kurafik - az Unlimitedek esetében megszokott módon, ahol mindig egy valós helyszín, egy sziget adja az alapot - fogták a Hongkong-szigetről készült műholdfelvételeket és útról útra megrajzolták annak virtuális mását - a terep tehát adott lenne egy komoly össznépi száguldozáshoz, ahogy az erőverdákból sincs hiány. Játékosból azonban annál inkább.És ez baj, ugyanis a TDUSC az online élményre építkezne, ahhoz viszont online lévő társak kellenének, azonban. Pedig a körítés nem vészes, elfoglaljuk szállásunkat a fantáziadús nevű Solar Hotelben, kialakítjuk karakterünket, felkapjuk a pólórövidgatyát és indul a móka. Van egy szép nagy garázsunk, amit először nyilván csöves használt verdákkál, később pedig egyre jobb szuperautókkal pakolunk tele.

...ha mondjuk nem lenne teli millió grafikai buggal (avagy hogyan világítsunk át a falon)

Új autókhoz természetesen egyrészt versenyekkel juthatunk - de csak úgy ha ott jól teljesítünk - , másrészt pedig megkereshetünk (kevésbé) elrejtett érméket. A fejlesztők annak idején. Nincs csomagszállítás ahogy Überezni sem tudunk, marad a mászkálgatás, a versenyekre benevezés és ennyi. A széria előző epizódjai igen magasra tették a mércét küldetés ügyben, nos itt ez felejtős.Ahogy már említettem, játékosok nem nagyon akarnak megérkezni a Solar Crownba, pedig ez lenne a játék egyik húzó eleme. Bár lehet magunkban is versenyezgetni, de az igazi élmény csak a közösségi szórakozás lenne, főleg úgy hogy ki volt emelvi az online ranglista, a klánok indítása, az online versenyek élménye. No, ezt felejtsük el. Hiába a nagy terület, hiába a versenyekre kiélezett játékmenet, bizony nem sokszor találkozunk össze mással - legtöbbször... Persze gép ellen versenyezhetönk, de jajj...A gépi versenyzők rettenetesen buták. Konkrétan nincs egy vezetési modell, ahogy. Az autók között ugyanis a motor vagy a menetteljesítmény mit sem számít, egy sokkal gyengébb verda is röhögve lehagy minket ha éppen úgy sorsolja a gép, lényegtelen, hogy mennyire vagyunk jó pilóták. De aggodalomra semmi ok, a következő kanyarban úgyis belerohan a falba, vagy leugrat a szakadékba. Mert mint mondtam, tök buták.

Általános állapot, hogy konkrétan egyedül vagyunk a játékban...

- legalábbis PC-n, a konzolos verziók vergődnek a grafikai hibákban és az fps-t sem tartják - , a táj egész elfogadhatóan megrajzolt, az effektek, a víz, a fák, az utak, a tenger látványa, az időjárási elemek mind-mind relatíve magas szinten vannak elkészítve. És bár vannak nevetségesen gagyi elemek, mint amikor mondjuk átmegyünk egy-két fán, azok darabokra hullanak valami elképesztően hulladék animációban a kocsinak meg semmi baja, de azért a száguldás maga élvezhető. Lenne.Brutális élmény egy tenger melletti úton autózni, "élvezni" a napfényt, vagy épp a kivilágított városban krúzolgatni egy dög verda ülésében. Egészen addig, amíg nem nézünk kicsit jobban széjjel. Ugyanis simán átvilágít az autó lámpája a falon,, meg ilyen apróságok. Persze értem én hogy ez egy autós játék és ezek pont nem azok az elemek amelyek fontosak, de nah... 2024 van. És érthető is lenne, hogy nincs gyalogos az úton egy száguldozós autós játékban, de ott van egy nagy DE.A probléma az optimalizálás teljes hiányával van. Egy 8 gigás RTX 2080 nVidiás hardveren teszteltük az anyagot, és alapvetően futott is szépen egészen addig, amíg nem kezdjük el felfelé csavargatni a minőséget, magyarul full alap grafikai beállításokon FullHD-ben. Ha ezt feljebb pimpeljük, akkor ugyanis kezdhetjük elfelejteni előbb a 4K-t, aztán a 60fps-t, majd nem sokkal később az 50-et is. Sőt,. Bár meg lehet találni egy arany középutat a finomhangolással, de ha például az előre hangolt Quality módban játszunk, hát fura grafikai hibákban lesz részünk.

Verdák vannak bőséggel, csak kábé elérhetetlenül drágák

Márpedig itt azért szép dolgokat kéne látnunk ugyebár, ami meg is valósul, viszont csak a közeli tárgyak esetében, ami egy száguldozásra építő játéknál folyamatosan szar grafikát generál tulajdonképpen. És itt el is vérzik a dolog sajnos. Pedig a hangulat megvan,, jó alap lenne a versenyekhez.Na és akkor jöjjön az újabb feketeleves, ami miatt csak most került ki a teszt. Megvártuk ugyanis az első gigafrissítést, ami több mint 300 hibát hivatott kijavítani , de hogy őszinte legyek, én el nem tudom képzelni, mit és hol reszeltek a stuffon, mert bár grafikailag némi javulás tapasztalható, tulajdonképpen minden maradt ugyanolyan hitvány, sőt.Van itt ugyanis még egy frissiben érkezett érthetetlen dolog - lehet hogy ez csak nálam jött elő, de a megoldást nem találtam - ,, ahogy teljes képernyőre tenném, állandóan kifagy. Így pedig csak és kizárólag 30 fps, 30hz tud lenni, és csak fullhd. Aztán beállítom mondjuk High-ra a grafikát, viszonylag szépen fut is. Egészen addig amíg nincs egy lesodródás mondjuk az útról, ott beszaggat és utána végig szaggat, egész újraindításig. Elképesztő.

A zene és a hang legalább rendben van

Egész egyszerűen a játék teljesen elveszik a szánalmas fejlesztői munka miatt. Rettenetesen dühítő lehet annak, aki ezért a szutyokért pénzt adott, várta a megváltást, hátha felpatchelik, de nem, az sem sikerült - nem csoda, hogy már kompenzáción gondolkozik a cég.A fentiekből talán kitűnik, hogy bármennyire is szeretném objektíven bemutatni a Test Drive Unlimited széria feltámasztását, egész egyszerűen nem megy indulatok, és szubjektív érzelmek nélkül., egy félkész, dühítően összegányolt rettenet, amin még a jól eltalált zene és a nagyszerű hang, a perfekt, monumentális helyszín és úgy alapvetően az autós versenyzős miliő mint olyan sem képes szemernyit sem javítani.Őszintén remélem, az általam egyébként roppant sokra tartott Nacon tanul ebből a hibából és komolyan odakoppint a a KT Racing (vagy Kylotonn) orrára, akik összekapják magukat, hogy amíg esetleg esély van rá, helyrekalapálják a stuffot - talán még menthető. Mert ezektől a srácoktól hiába vártuk hogy a nem olyan rosszul sikerült WRC 10 és WRC Generations után feltámasztanak egy legendás szériát, inkább földbe döngölték azt.