WRC Generations teszt

A Rally rajongók számára jó, vagy talán rosszhír, hogy a KT Racing jövőre már nem hoz nekünk WRC játékokat. Azért jó ez, mert némi új perspektíva beleitatása a sorozatba csodákat is tehet a bejáratott recepttel, ám azért lássuk be, a szóban forgó készítőcsapat eddig sem adott ki szemetet a kezei közül. Most is rendkívül pozitívan álltak ahhoz, hogy ennyi volt nekik és mindent megpróbáltak, hogy a legteljesebb rally-s élményt hozzák el a játékosoknak.

Már a méretét tekintve is látszik, hogy nem aprózták el a dolgot a skacok. A cím nem véletlenül tartalmazza a Generations szót: a legújabb Rally1 hibrid járgányok mellett a klasszikus autók is tiszteletüket teszik és így több, mint nyolcvan gépkocsi és százhatvan pálya vár a gyanútlan versenyzőkre, a kiveséző játékopciókról nem is beszélve. Bár tény, a karrier mód nagyon minimálisan változott az elődökhöz képest, de hát nem lehet minden tökéletes.Ám, ha most kezdenénk neki a rally-s pályafutásunknak, akkor nincs is jobb hely, mint ezen mód, ugyanis itt szépen,. Ezekből legfőképp a pályákon lesz sok, ugyanis a menedzselés rendszere igencsak egyszerűre sikeredett, ami nekem tetszett, lévén, hogy inkább a gázt nyomkodnám az irodai ücsörgéssel ellentétben, azonban preferenciámtól függetlenül kissé salátának érződött ez a szekció, részletgazdagságot tekintve. Inkább tűntek ezek a versenyek közti kihagyhatatlan átvezetőknek, semmint érdekes etapoknak.

Fent láthatjuk, hogy milyen kanyarra kell számítanunk. Vagy kanyarokra.

A "történetvezetés" hétről hétre halad. Ha épp nem versenyen veszünk részt, akkor elmehetünk edzeni, tarthatunk csapatépítő eseményeket, részt vehetünk "történelmi" futamokon és különböző szponzori rendezvényekre is ellátogathatunk. A csapattal történő tréningek kivételével mindenhol máshol kocsikáznunk kell, változó célokkal., mindig az adott mókától függően.Az RnD vagyis a fejlesztésekkel foglalkozó részlegünk egy szerepjátékos képzettségrendszerként jelenik meg, és. Bármelyik szekcióját tudjuk fejleszteni a csapatunknak: új alkalmazottakat nyithatunk meg, növelhetjük a meglévők teljesítményét, de akár saját vagy járművünk adottságainak is adhatunk pluszokat. Persze nem mindegyik ág érhető el alapjáraton:(bár ilyenkor esszenciálisan újrakezdjük a szezont és újra le kell osztanunk az RnD pontokat).

A versenysorozatokon két futam között javíthatjuk kocsinkat, illetve a gumikat is cserélhetjük.

Miután elérhetővé varázsoltuk a különféle alkalmazottakat azonnal érdemes beszerezni belőlük minimum egyet, mivel(vagyis nem kell annyi szabadnap ahhoz, hogy újra harckészek legyenek). Azonban csupán fix ideig vannak nálunk ezen emberkék, de legalább nem nekünk kell kihajítanunk őket, ha jobbat találnánk náluk, és lássuk be, ez egy igencsak örvendetes aspektus.A legtöbb időt, szerencsére, a pályán fogjuk tölteni, ahol virtuóz kormánymanipulálási képességeinken lesz a hangsúly. A legfontosabb szabály, főleg a kezdőknek, hogy a gáz egyfolytában történő nyomása nem fog sikerre vezetni minket. Persze alapvető irányítás szempontjából a kormánnyal ellátott játékosok járnak a legjobban;, de bele lehet szokni. Feltéve, ha túléljük a kezdeti betanulási időt, mely akár órákat is igénybe vehet.

Sötétben, havas pályán, szar gumikkal... az élet szép.

Ezektől függetlenül a WRC Generations irányítása az elődökéhez képest is kifinomultabb és precízebb, olyannyira, hogy, mint a virágillat a dögkútban. Már az egyszerűbb kanyarodási kísérletetek is torkollhatnak kipörgésbe, megbillenésbe és felborulásba (sokszor ebben a sorrendben), úgyhogy amellett, hogy ésszel kell nyomkodni a kormányt felügyelő gombokat, a gyakori fékhasználat elengedhetetlen lesz, a gázt pedig, mint fent már említettem, érzéssel kell csapkodni.Apropó fék, az új hibridmodelleknél kifejezetten hasznos dolog a fék gyakori használata, ugyanis ilyenkor a kocsink energiát raktároz el, melyet fel tudunk használni, hogy a kanyarból kijövő indulásunkat robbanósabbá varázsoljuk, leborotválva értékes másodperceket a hajtűkanyarok okozta hátrányból. Kár, hogy ez a trükk csak a legújabb autóknál működik, és ezt is ésszel és jó időzítéssel kell használni, így csak a magas szinten fogjuk megérezni igazán a különbséget más járművek és a hibridek között.

Ha sikerül elmerengeni a környezetben, akkor látni fogjuk, hogy csinos és részletes... aztán felkenődünk a falra.

Miután sikerült kitanulni a különböző talajok trükkjeit, a kanyarodás művészetét, és még a ritmust is elkapjuk, akkor megfoghatatlanul csodálatos élménnyé válik a rally-zás. Problémákkal mondjuk így is találkoztam: alkalomadtán meg-megbotlott a kocsim láthatatlan akadályokon, és szemét módon elhelyezett kődarabokban, de ezek csupán akkor voltak igazán majrésak, mikor hosszabb pályához volt szerencsém. Sok ilyen megmérettetéssel fogunk találkozni;Elhiszem, hogy való életben is vannak ilyen masszív megmérettetések, és lehet, hogy csak a teszt során engem kínzó kötőhártyagyulladás miatt éreztem így, de nagyon nehezemre esett megtartanom ilyen sokáig a koncentrációmat. A zene hiánya és a társvezetőm magyarázása pedig csak tetézték a végtelenül hosszú ideig tartó verseny érzését, főleg, hogy egy szót sem értettem a pajtásom hadoválásából és csak a kép felső részén felvillanó képekre tudtam hagyatkozni. Arról nem is beszélve, hogy, és nem építettünk fel elég előnyt,

Érdemes a legénységnek pihenőheteket kiosztani a keményebb versenyek után.

Említettem már, hogy a "kampány" nem változott szinte semennyit az előző címekhez képest, ami egyszerre jó és rossz is. Szimplicitásából kifolyólag könnyű felvenni és belevetni magunkat az igazán fontos részeibe a játéknak, nevezetesen a versenyekbe, de a nem túl izgalmasan felépített menedzselő rész miatt a két futam közötti idők igencsak repetitív módon lettek kitöltve. Ám arra tökéletes, hogy előkészítsen minket az online játék kegyetlen, kompetitív világára.Versenyezhetünk coop-ban, jóbarátunkkal, mint a társpilótánk, de neki is ugorhatunk a ranglétrának egyedül, illetve csapatosan. Ugyan rengeteg váltási lehetőségünk van, nem csak az előre megadott kocsik közül válogathatunk ezeknél a lehetőségeknél, hanem van lehetőség a saját járgányunkat is összerakni, feltéve, ha megnyitottunk már elég elemet (DLC vásárlók, sajnos, előnyben). Összességében, bár a veteránoknak nagyon is ismerős lesz az egész.

A bal alsó részen láthatjuk, hogy a gumik mennyire kopottak, no meg, ha sérült bármely alkatrésze a kocsinak.

A kellemes tartalom pedig egy látványos prezentációval lett megtoldva. Hasítsunk keresztül bármelyik pályán, a részletgazdag grafika mindenhol követni fog minket, még ha nem is fogjuk tudni száz százalékosan kiélvezni, hisz a nyerésre fogunk koncentrálni. Nagyszerű fényeffektekkel találkozhatunk, főleg, mikor éjszakai futamon veszünk részt, és a törések is úgy ahogy elfogadhatóan látszódnak a kocsin, még, ha nem is repkednek az alkatrészek mindenfelé, mint ahogyan azt egy combosabb borulást követően tenni szokták.Végső soron a WRC Generations ugyan nem tökéletes, de méltó lezárása egy érának. Annak ellenére, hogy a WRC rajongóknak túl sok újdonságot nem tartalmaz és a játékmenetben csupán apró változtatások érkeztek, legalább megtalálunk mindent egy helyen, régit, újat, nagyot és kicsit. Rengeteg pályával, számtalan autóval és lehetőséggel vár mindenkit a KT Racing utolsó WRC alkotása; egy próbát mindenképpen megér az autó-fanatikusoknak. Feltéve, ha sikerül megszokni az irányítást; sok sikert a kezdőknek. A stresszlabda beszerzése erősen ajánlott nekik.