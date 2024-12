Taito Milestones 3 teszt

Tagadhatatlanul tombol a retró láz, ami egyértelműen hatással van a videojátékokra is, és be kell vallanom, hogy rám meg különösképpen. Az utóbbi időben nem csak újrázok emulátor alapú játékgyűjteményekkel , de ismét hadrendben áll a Commodore 64-em, a Plus 4-em, és a kézikonzolok közül a PSP, PSVita és a Nintendo 3DS XL is - szóval lehet mondani, hogy ráfüggtem a múlt játékaira. Amiből még nincs itthon - és nem feltétlenül csak azért mert konkrétan nem lenne neki hely - azok az igazi, sokunk gyerekkorának meghatározó élményét jelképező játéktermi árkád gépek. Így különösképpen megörültem az Inin Games legújabb válogatásának, ami ha nem is pótolja az igazi monstrumokat, de visszahoz a régmúlt emlékeiből néhány címet.

Az Inin Games kifejezetten a retró játékokra szakosodott, aminek keretében régi játékok frissített verzióit, eredeti állapotú játékokat és retró hangulatú friss játékokat is kiadnak. A csapat kínálatának része a Taito Milestones széria is, amit csak és kizárólag Nintendo Switchre adnak ki a srácok, így természetesen mi is ezen teszteltük a legújabb pakkot, ami a TAITO Milestones 3 címmel érkezett a sorozatba.Az emulátor alapú játékgyűjtemény számozásából már előre vetíthető, hogy nem feltétlenül a széles körben legismertebb darabok kaptak helyet benne, hiszen az első két kiadás ezek nagy részét felöleli, lévén egy-egy kiadásba tíz címet pakol a kiadó. Ahogy tették ezt a mostani felhozatalban is, amelyben helyet kapott a Bubble Bobble, Rainbow Islands, Rastan Saga, Rastan Saga 2, Dead Connection, Cadash, Champion Wrestler, Runark, Warrior Blade és a Thunder Fox.

Hulljon a gépfegyverese! - avagy gengszterdara a Dead Connection-ben

A listából látható, hogy, amelyben ahogy megszokhattuk, egy és két játékos mód is helyet kapott. A nyolcvanas évek végén és kilencvenes évek első felében megjelent játékok gyűjteményét ezúttal a HAMSTER Corporation-nel együttműködésben alakította ki az Inin, ami önmagában is előrevetíti hogy az árkád gépek hőskorszakába repülünk vissza.A sorozat jellemzőjeként megszokott tíz játékot kapunk tehát, amelyek igen változatosan lettek összegyűjtve, minden, az akkor időben megszokott zsáner tiszteletét teszi. A főképernyőn látjuk a játékok listáját, mindegyiket egy ikon jelzi. Ezeket az A gombbal tudjuk elindítani természetesen. Aki ismeri az emulátor alapú árkád gép kiadásokat, annak nem lesz ismeretlen, hogy minden játéknál coinokat tudunk "bedobálni", esetünkben az L button segítségével, az R button pedig indítja a játékot.Ezzel a megoldással konkrétan egyébként örökéletünk van, szóval. Erre egyébként nem is biztosan lesz szükség, hiszen a játékokban bármikor, bárhol menthetünk, mint minden emulátoros megoldás esetén, ráadásul a játékoknál külön be is állítható hogy mennyi életünk legyen. A játékok elindításakor minden esetben kapunk egy kezelési útmutatót, egy képen feltüntetve az összes hanszálható gombot.

Tíz játékból választhatunk

Külön imádtam, hogy az összes játékhoz, legtöbb esetben képekkel, magyarázatokkal, különféle információkkal az adott játékról. Mivel találkoztam olyan játékkal, amit eddig nem ismertem, ez nekem külön megsüvegeelndő. Esetemben a brutál hangulatú, gengszteres Dead Connection valahogy kimaradt az eéletemből, és itt kapóra jött hogy a felvehető tárgyak külön el vannak magyarázva, nem nekem kell kiderítenem, mi mire való.Ha valakinek ismeretlenek a fenti címek - bár, azok számára néhány szóban, melyik cím mit is takar: az imént említett Bubble Bobble egy, akár ketten is játszható kooperatív árkád játék, amelyben buborékokat fújva kell teljesítenünk száz szintet. A Rainbow Islands-ben az előző játékból megismert Bubby és Bobby visszatér, ezúttal azonban nem buborékokat fújunk, hanem szivárványok segítségével kell legyőznünk a szörnyeket.Az akció platformerek sorát bővítő Rastan Saga, valamint folytatása a Rastan Saga 2 (amely valójban az első rész előtt játszódó előzmény) történetében Rastan, a később királlyá lett tolvaj útját járjuk végig egy igazi fantasy mesevilágban, amelyben rengeteg ellenséggel harcolunk, és még a hatalmas sárkányt is le kell győznünk, a fegyvereink között pedig balta és tűzes kard is megtalálható.

KamuRambo, kemény ellenfelek és szakadó eső - a Thunder Fox nem kicsit sem klisés

Az általam eddig nem ismert Dead Connectionben az ötvenes évek maffia hálózata ellen kell felvennünk a harcot a választható négy nyomozó egyikével (vagy persze mindegyikkel). Az elsőre egyszerű lövöldözésnek induló játékban nyomoznunk is kell,. Az akció RPG-k egyik kezdeti szereplőjeként a Cadash-ban az elrabolt Sarasa hercegnőt kell megmentetnünk, szörnyekkel és ellenfelekkel teli kalandunk során pedig harcos, mágus, pap vagy ninja között választhatunk.A Champion Wrestler címet valószínűleg senkinek nem kell elmagyarázni, természetesen irány a ring, ahol különböző ellenfelek ellen kell megküzdenünk. A Runark egy akár négyen játszható beat-em-up játék, amiben a zsáner szerint menni kell és a legkülönbözőbb fegyverekkel darálni a rosszfiúk csapatait, akik folyamatosan támadnak ránk.A Warrior Blade tulajdonképpen a Rastan sorozat harmadik epizódja, ennek megfelelően a stílus ugyanaz, meg kell harcolnunk a királyságért - immáron három karakter közül választva. Utoljára de nem utolsó sorban pedig itt a Thunder Fox, amelyben vérbeli akciójátékként egy terror elhárító csapat tagjaként fel kell kutatnunk és meg kell buktatnunk egy terrorszervezetet.

Számos beállítási lehetőségünk van finomra hangolni a játékélményt

Játék közben a - gombbal hívhatjuk elő a menüt, amelyben, így például a Display settingsben a képarány és a kép kitöltésének funkciói mellett még screen filterekkel is tudjuk a játékélményt befolyásolni. A hang esetében ugyanígy járhatunk el, gyakorlatilag maira tudjuk módosítani a játéktermi hangokat. Módosíthatunk még a teljesítményen, újramappingelhetjük a gombokat, állást menthetünk, és még online ranking rendszert is elérünk. Ez utóbbit a teszt időszak alatt, ami megjelenés előtt zajlott, nyilván nem tudtam behatóan tanulmányozni, de már így is voltunk igen sokan, akik egymást felüllicitálva törtünk az élre.Határozottan bőséges hát a pimplehetőség, és mivel a TAITO Milestones 3 nem felhőben fut, mint a már említett Antstream Arcade , így megszakadások egyáltalán nincsenek. Az egész gyűjtemény cakumpakk 1.1 GB, így pillanatok alatt telepíthető és pörög is a retró ezerrel. Bugokkal egyáltalán nem találkoztam, minden nagyon flottul, fluidan fut. A számos beállítási lehetőségnek köszönhetően, ráadásul minden egyes játéknál külön külön konfigurációnk van, ezért nem kell mindegyiknél ugyanazt használni, teljesen eltérő lehet mindegyik játék.Az értékelésnél természetesen, sokkal inkább azt hogy mennyire tudja visszahozni a jelenbe a múltat a játékgyűjtemény. Így például a grafikát nem az alapján értékeltem, hogy jelenleg hogy mutatnak a játékok (hiszen nagypixelekből áll minden), hanem hogy mennyire lehet azt módosítani a gördülékeny játékélmény tekintetében.

A Rainbow Islands már akkor szivárványos volt, amikor ez még nem is volt divat

A hangok esetén szintén így jártam el, míg a játszhatóságnál sem a mai igényekhez igazítottam az értékelést, hiszen manapság a játékok nagy része brutálisan könnyű a régi játékok élményéhez képest, a játéktermi gépek esetén ez pedig hatványozottan igaz, hiszen ott az volt a cél, hogy repkedjenek befelé a tizesek, vagy épp a fél dollárok. Itt a pontozás alapja az volt, hogy mennyire van segítve a gördülékeny játékélmény mai szemmel - ilyen a coinok bedobálása vagy a mentési lehetőségek.Ami talán kissé visszavesz a lelkesedésemből, az az ár. A Taito Milestone 3 bár tíz, igencsak változatos játékot tartalmaz, mégiscsak egy emulátorba pakolt gyűjtemény. És értem én, hogy ezek persze licenszelt címek, és valóban kiváló technológiai és funkcionális hátteret tettek a programba, deérte. Nyilván ettől függetlenül ajánlom minden retró őrültnek, de ha valaki biztos vásárló, most csapjon le rá, mert előrendelőként van egy kis kedvezmény.