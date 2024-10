Persona 3 Reload: Episode Aigis - The Answer teszt

Természetesen érthető, ha egy kiadó képtelen elengedni valami olyan címet, ami eszeveszett ütemben termeli a bevételt - nem, nem az Activisonről lesz szó (kivételesen), hanem az Atlusról és a Persona sorozatról. Többször és több helyen megírtuk már hogy lassan ideje lenne elengedni a különféle spin-off epizódokat, illetve remake dolgokat és ideje lenne villantani valamit a következő, sorszámozott epizódból.

Nos, ennek még mindig nem jött el az ideje, ahogy a címből már gondolom kitaláltátok. Az van ugyanis, hogy a Persona 3-nak volt egy DLC-je, ami eredetileg a 2007-es FES kiadás egyik extrája volt és egy. Nos, az általam nemrég tesztelt Persona 3 Reload -ból többek között ez is hiányzott (a női protagonista vonal mellett ugye), viszont nem olyan rég befutott, így górcső alá tudtam venni.Lamentálhatnék azon egy sort, hogy vajon mennyire korrekt dolog újabb pénzmagot elkérni ezért, de kivételesen azt mondom, hogy a masszívsága miatt megéri és megérdemli azt, hogy áldozzunk rá, mert az látszik, hogy a fejlesztők bőven dolgoztak rajta és vele.messze van és az ára sem feltétlenül indokolt (season pass-t kell venni hozzá).

Jól kezdődik a bulika

Ahogy említettem, ez közvetlenül az alapjáték befejezése után játszódik, így, amiért elnézést kérek. Normál esetben igazából úgy van értelme a The Answer-nek, hogy csak akkor ugrunk neki, ha már láttuk a befejezést, viszont lehetőségünk lesz egyből ezt is elindítani.Persze ebben az esetben lópikulát nem fogunk érteni az egészből, de ettől még az opció adott. Szóval, a történet három héttel a P3-t lezáró cselekmények után veszi fel a fonalat. A komplett SEED a gyász egyik fázisában van, hiszen nem csak vezérüket veszítették el, hanem szeretett barátjukat is egyben. Kerülik egymás társaságát, nem mennek sehova, nem akarnak senkivel sem beszélni.A legnehezebben Aigis viseli ezt, akinek főhősünk mutatta meg nagyjából az élet értelmét. Ha ez nem lenne elég, hamarosan el kell hagyniuk a kollégium épületét is hiszen lejár az egy év, így még azzal s meg kell birkózniuk, hogy jó eséllyel egymást sem látják viszont egyhamar. Nos, ebbe a roppant "pozitív" felütésbe rondít bele egy entitás, aki egyszerűen elvágja a koleszt a világ többi részétől arra kényszerítve a kalandorokat,

Téged meg ki hívott ide more?

Ahogy látjátok, a történet lesz újfent az egyik legerősebb pillére a kiegészítőnek. Hihetetlenül mély és fontos kérdéseket feszeget, amikre igazából nincsenek is jó válaszok. Természetesen lesznek benne vidám pillanatok, de a melankólia és szomorúság teljes egészében rátelepszik az anyagra.Az eredeti, 2007-es változatot kibővítették (hasonlóan, mint a Reload-ot) így új párbeszédek és események várnak majd minket, amik abszolút megtoldják az egészet. Szóval a történettel semmi gond nincs. A külcsín természetesen megkapta a frissített grafikus motort, pontosan úgy néz ki, mint az alap. Amivel ellentétben már jóval több a probléma az a játékmenet. Mivel be vagyunk zárva egyetlen épületbe, így, ezáltal egy sokkal áramvonalasabb folyamatot kapunk.A gond azzal lesz, hogy a cucc archaikussága így még sokkal jobban ki fog domborodni, hiszen nem marad más, csak a különféle területek bejárása és a szinte végtelen harc. A terep simán ismerős lesz a Tartarusból a bunyó pedig pontosan ugyan az, mint volt: megkeressük az adott nyamnyam gyenge pontját, All out attack, jöhet a következő. Hiába lesz egy új szereplő (Metis, aki elvben Aigis tesója), pillanatok alatt fordul át unalomba az egész.

Adod vissza a sört?

Persze mindig történik majd valami közjáték vagy a sztorit előrébb gördítő dolog, ami miatt nekiduráljuk magunkat az újabb körnek, de azért az időmenedzsment és az extra dolgok híján necces lesz. A tartalom amúgy több, mint korrekt, mert bőven 30 óra fölött lesz a számláló amire végzünk vele. Az audio szekció nagyon hasonló, mint a P3R-ben, de természetesen újabb dallamok is fel fognak csendülni.Ha a fenti dolgokat figyelembe veszem, akkor az értékelésnél ugyanazt a pontszámot tudom adni a Persona 3 Reload: Episode Aigis - The Answer -nek mint az eredetinél tettem. Mind az erősségei mind pedig a gyengéi megegyeznek azzal, csak egy kicsit eltolódott arányban. Az már megint egy másik kérdés, hogy a remek, érzelemdús befejezést miért kellett egy külön epilógussal megbolygatni, viszont a történetbe nem tudok belekötni. Ha kedvelted az alap verziót, akkor habozás nélkül vesd bele magad ebbe is mert csalódni nem fogsz.