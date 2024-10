Mortal Kombat 1: Khaos Reigns DLC teszt

Pár hete, az új Dragon Ball játéknál említettem, ha mindenképp valami bunyós anyaggal szeretnék játszani, az nálam inkább a Tekken - Street Fighter - Mortal Kombat szentháromságból kerül ki. Az MK1 eljövetelének különösen örültem tavaly, mert jó érzékkel finomították azt, amit kellett, illetve kövezzetek meg, de nekem a sztori mód is remek szórakozás volt. Azt nem állítom, hogy 100+ órát raktam bele, de elég sokat pörgött, főleg baráti összejövetelek alkalmával.

Mint ahogy az lenni szokott, a tartalmi bővítések természetesen folyamatosan érkeznek alanyunkhoz - befutott az első, komolyabb csomag, amit igyekeztem alaposan górcső alá venni. A Khaos Reigns, jöttek új, alapvetően közönség kedvenc szereplők, kosztümök, animality (bár ez ingyenes frissítésként is elérhető) meg pár apróbb extra.A serpenyő másik oldala viszont az ár: DLC-hez, meg sok máshoz képest is, meglehetősen borsos összeget kérnek el érte szóval muszáj megindokolni a magas kiperkálandó lótyit. A barátságos intro alatt láthatjuk már, hogy a drága félzombi-féldémon Havik fogja kutyulni nekünk azt, amit kell. Ellenben szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy a csomag három további szereplője sajnos csak valamikor később érkeznek. Ők ugye Ghostface a Sikoly szériából, Conan, a Barbár az öreg Svarci képében, illetve a T-1000-es a Terminátor univerzumból.

Esélyed sincs havercsótány

Cyrax, Sektor és Noob Saibot viszont már itt vannak köztünk és alapvetően a. Ami közvetlenül ott folytatódik, ahol az eredeti véget ért. Ha emlékeztek, a végefőcím után már lehetett látni, hogy itt valami nem kóser és ez igazából így is lett.A drága Havik nem igazán akarja elfogadni Liu Kang békés(nek mondható) világrendjét, mert ő a káoszban hisz és szeretné kiterjeszteni azt az összes párhuzamos univerzumra. Akcióba is lép és elrabolja Gerast, így hőseinknek nem nagyon marad más választása, mint Havik után menni és megmenteni a kapuk őrzőjét. Persze lesz benne némi csavar, mert Sektor például az eltűnt Sub-Zero-t is szeretné megtalálni. Szerencsére a fejlesztők nem csak úgy odahánytak valamit a képernyőre, hanem egy jó kis mozit kapunk., cserébe újfent több karaktert irányítunk majd. Természetesen senki se számítson olyan színészi játékra és forgatókönyvre, mint mondjuk egy Oscar esélyes filmnél, de a funkcióját betölti és szórakoztat. Igen, vannak benne blődségek meg rosszul megírt dialógusok, de ettől még én remekül elvoltam vele.

Azt hiszitek hogy van esélyetek?

Az új karakterek esetében szerintem mind Sektor, mind pedig Cyrax kifejezetten jól sikerült - rendelkeznek olyan kombókkal, hogy csak pislogsz, de már az alapabb mozgásokkal is tudunk sikereket elérni. Noob Saibot érzésem szerint egy kicsit kilóg: ő azért elég tápos szokott lenni (ha már az egyik alkotóról kapta a nevét, ugye) itt viszont elégNekem biztosan nem lesz a kedvencem. Továbbá azt sem feltétlenül értem, hogy miért kellett nőket rakni a robot ruha mögé - alapvetően mindketten könyörtelen gyilkosok voltak, furán áll az érzékenyítés, dehát ez már csak ilyen. Külcsín tekintetében nincs semmi változás, pontosan ugyanannyira pofás az egész, mint volt. Ugye ettől a DLC-től függetlenül az Invasion tovább dübörög, folyamatosan jönnek a skinek, a már említett játszható szereplők, szóval a NetherRealm komolyan gondolja a tartalmak pumpálását.Az egyetlen igazi negatívum, ahogyan már említettem, az ár lesz, az finoman szólva is megszaladt, nem a jó irányba. Igazából ennyiért már a megjelenés napján is egész komoly címeket lehetett behúzni, nem pedig pár új karaktert és egy öt órás kampányt. Oké, értem, sok a mozi benne meg jól is néz ki, de ettől még erős.

Törött kézzel nehezen megy majd a varázsolgatás

Ezt kell tudnotok a Khaos Reigns kiegészítőről. Szépen fűzi tovább a kampányt, aminek a befejezése további nyitott kérdéseket hagy így a folytatás szinte borítékolható. Jönnek a friss karakterek, pályák, további finomságok, szóval, ha már mindent is kipörgettél benne akkor ez a frissítés szerintem jól fog jönni. Ettől függetlenül a leszurkolandó pénzmaggal még kell barátkozni, de abszolút megérdemli a magas pontszámot mert minőségi munka.