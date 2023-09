Mortal Kombat 1 teszt

Ahogy már a Street Fighter 6 tesztben is említettem , a verekedős játékok szerelmesei ebben az évben szépen el lesznek kényeztetve. Ugye az már meg is jelent pár hónapja, ráadásul mind tőlünk, mind pedig a világsajtótól remek pontszámokat zsebelt be, amit abszolút meg is érdemelt. Ha egészen őszinte akarok lenni, engem a Mortal egy nagyon picit mindig is jobban vonzott, mint az SF. Lehet, hogy a design áll hozzám közelebb, esetleg a harcrendszer, nem tudom, de ha egy kis csihipuhira vágytam, jó eséllyel valamelyik MK epizóddal játszottam.

Négy évnyi várakozás után végre valahára a legfrissebb rész, a Mortal Kombat 1 pöröghet újra a gépünkben. Ez a kihagyás viszonylag soknak számít egy hasonló franchise életében, de (szerintem) nem baj, mert így legalább volt idejük átgondolni, hogy milyen irányba kellene tovább építkezni.Ennek a nagy agyalásnak az lett a vége, hogy, hagyták a ?csába a kacinfántos elnevezéseket, így simán csak Mortal Kombat 1 lett a keresztségben. Gondolom az értékelőt már megnéztétek, így túl nagy meglepetés senkit sem fog érni, amikor azt mondom: rendkívül jól összerakott, abszolút szórakoztató darab lett. Persze némi hiba azért csúszott a gépezetbe, de annyira azért nem vészesek, az összképet nem tudják porba taposni.

Huhh, ez jó lesz

Egy apróbb disclaimer: mi PS5-re kaptuk meg a tesztpéldányt, de tisztában vagyunk azzal, hogy a port finoman szólva sem sikeredett túl jól Switch-en (a fejlesztők szerint sem). Értelemszerűen azt nem tudtuk kipróbálni, így a pontszám értelemszerűen nem is a Nintendo verzióját tükrözi. Szóval, kapunk egy nagyon letisztult főmenüt új játék indításánál - a lehetőségek magukért beszélnek, szeretjük az ilyet.Bár biztosan van nagyon csábító lehetőség,. Baromi jól összerakott ez a rész és szépen kézen fogva átvezet minket a játék összes aspektusán. Elsajátíthatjuk az irányítás, a speckó trükkök, meg persze a kivégzések minden csínját - bínját, de ettől még sokkal többet is mutat.Egyrészt az összes komolyabb kombót végig veszi velünk (ha szeretnénk), másrészt pedig megmutatja, hogyan tudunk nyomást gyakorolni az opponensre, hogyan tudjuk felkészíteni magunkat a különféle támadások blokkolására - szóval a stratégia kidolgozását szintén bemutatja, amit őszintén én nagyon kedveltem. Ha ezzel megvagyunk, akkor a következő opciókból választhatunk. Letolhatjuk a történetet, rámehetünk a klasszikus tornyokra, vár minket az új Invasion, de egy haverunkkal is összemérhetjük tudásunkat, meg persze ott lesz az online csatamező is.

Nahát, szia Indy!

Én a sztoriba ugrottam bele kezdésnek. Igazából nem vártam tőle sokat, viszont. Liu Kang kvázi mindenható lett és az addigi idővonalat, amit ismert ki is törölte, megszüntetve ezzel a jót és rosszat. Utána isteni hatalmánál fogva újrateremtett majdhogynem mindent, a saját diszciplínái szerint.Miután végzett, megfosztotta magát ettől a hatalomtól, hogy a józan esze megmaradjon (lásd, mi történt Kronikával) és szimplán csak a Föld védelmezőjének tekinti magát. Ennek köszönhetően ugyan rend lett, viszont a Mortal Kombat, mint két világ közötti összecsapás egy egyszerű matinévá avanzsálódott. Természetesen ezt nem nézi mindenki jó szemmel és a derék Sárkányok Urának minden próbálkozása ellenére igyekszik kieszközölni a háborút a világok között.Ez nagyjából az alap felállás és igazából túl sok csavar nem lesz benne, de végig szórakoztató marad. Lesznek benne komoly, egészen megható és nevetséges pillanatok - nem, Oscarra biztosan nem jelölik, de ettől mi még élvezni fogjuk., szóval, ha azt szeretted, ezt is imádni fogod. Érdekes, hogy néhány szereplőnek teljesen átalakították a jellemét, illetve nem várt frakciók jönnek létre, de ez ugye reboot, szóval akár még bele is fér. Összesen 15 fejezeten keresztül tart, egész sok szereplőt fogunk irányítani nagyjából hat, esetleg hét órán keresztül.

Haver, mintha egy kicsit szétestél volna

Miután ezzel végeztünk, gyorsan menjünk pár kört a klasszikus Towerekben is. Tudjátok, X mennyiségű ellenfelet kell leverni, hogy aztán állóképek formájában megkapjuk az adott szereplő kvázi lezárását. Igen, ez itt is gáz, nem csak az SF esetében. Mármint az állóképek. Tolhatunk Survival-t is, ahol egy energiacsíkkal kell annyi kört mennyit amennyit tudunk.Ennél jóval izgalmasabb azonban az új Invasion mód. Ez igazából. A lényege, hogy kötött útvonalon mozoghatunk kiválasztott szereplőnkkel és a csomópontokon verekszünk a továbbjutás érdekében. Ezek persze csak eleinte sima bunyók, utána már jönnek korábban ismert, egészen őrült módosítások is: tűzvihar tombol a pálya egy szakaszán, energia gömbök röpködnek, folyamatosan csökken az életerőnk, satöbbi.Persze nem öncélúan kolbászolunk - az első szezonnak Scorpion a főellensége, mert egy pöppet berágott azon, hogy mindegy, milyen párhuzamos világba utazik, mindenhol meghal a felesége, ezért úgy dönt, hogy igazából minden megérett a pusztulásra. Season of the Specter néven fut és biztos vagyok benne, hogy ha ennek vége (még 38 napig tart), akkor jön valami új kontent. Persze nem csak ennyiből áll ez a mód: minden verekedés után XP-t kapunk, amiből fejlődik választott karakterünk, illetve a Kameo segítőnk is (erről mindjárt bővebben).

Na, erre befizetek

Sőt,és ezeket még fejleszteni is tudjuk a kovácsnál. Meg vehetünk újakat az elhelyezett üzletekben. Egészen fura ez a light-RPG beütés, ráadásul túl sok gyakorlati haszna nincs is. Az elején bíbelődtem velük, hogy az alap ütéseim mellett ilyen-olyan extra sebzéseket generáljak még, de a későbbiekben nem foglalkoztam velük, sajnos nem befolyásolta döntően a játékmenetet.Ami ellenben már-már felháborító, az a begyűjthető zsilliárdnyi basz - és ezt szó szerint értsétek. Minden karaktert kedvünk szerint pimpelhetünk és cserélgethetjük a kosztümöket, maszkokat, kalmantyúkat meg majdhogynem mindent, ami az eszünkbe jut. Ehhez összesen négy féle fizetőeszköz áll rendelkezésre, aminek megint nincs sok értelme, mivel kizárólag concept art-ot, a fentebb említett izéket meg egyéb kusztomizációs dolgokat vásárolhatunk.Az online szegmens egyébként rendben van. Jelenleg korlátozottak a lehetőségek, de elvben egy-két héten belül élesedik egy Warrior Shrine nevű bajnokság, addig meg marad a sima ranked. Egyelőre nincsenek fent szemétkedő playerek, szinte kivétel nélkül az összes meccsem szoros volt, de egy 50% körüli átlagot azért össze tudtam hozni. A technika mögötte viszont meg tud néha viccelni, mert a, de ezen meg folyamatosan reszelnek majd.

Asszem nyertem

No, most, hogy ezekkel megvolnánk, nézzük a játékmenet újdonságait, valamint a külcsínt. Kezdjünk talán az utóbbival. Az MK stuffok sosem voltak rondának nevezhetőek és szerencsére az 1 tovább öregbíti ezt a hírnevet. Sőt, kifejezetten pofás, már amennyire egy ilyen erőszakos, vérben tocsogó cucc az lehet. A szereplők rendkívül jó kidolgozottak, a mozgási animációk abszolút hitelesek, de nekem a pályák élő és dinamikus jellege tetszett a legjobban.Valami folyton mozgásban van, él, lélegzik az egész. A kivégzések meg Brutality-k pedig olyanok, hogy összeszorul az ember gyomra tőle. Persze ordenáréan látványosak, de pont ezért kirázott néha a hideg tőlük. Jelenleg az Unreal Engine 4 hajtja a játékot és ennek megfelelően gördülékeny, sima minden technikailag. A meccsek szinte azonnal betöltődnek, nincs se lag se semmi ilyesmi.Várni egyedül akkor kell, amikor a szerverekhez kell kapcsolódnia, de arról meg nem a grafikus motor tehet. Azt a pletykát lehet még ezzel kapcsolatban olvasni, hogy szeretnék UE5-re is megcsinálni és updatelni, de ezt majd hisszük, ha látjuk. A játékmenet (szerintem) az előnyére változott. Talán azért ez a kedvenc verekedős cuccom, mert itt nincsenek olyan nyakatekert és szenvedős juggling kombók mint a Tekkenben, illetve lényegesen egyszerűbb előcsalni a dolgokat. Ami biztos, hogy a tempó lelassult, a karakterek jóval nehezebbnek érződnek.

Micsoda pompázatos falu!

A legfőbb újítás a már említett Kameo szreplők bevezetése. Őket a dedikált gomb megnyomásával támadásra ösztökélhetjük, így kezdhetünk velük egy kombót például, de a védekezésben úgyszintén hatalmas szerepük van a combo breaker opcióval. Persze nem tudjuk bármennyiszer előhívni őket - a nevük mellett van egy mérce és amint az betöltődik, újra próbálkozhatunk.És igen, ők szintén kaptak kivégzéseket meg más nyalánkságokat, szóval bizonyos értelemben véve teljes értékűek. A lista amúgy 23 főből áll és ehhez jön hozzá még a Kameo harcosok 15-ös száma (itt azért vannak átfedések a játszhatókkal). Az, hogy milyen lett a pool, kicsit ízlés dolga. Nyilván a nagy klasszikusok, mint Sub-Zero, Scorpion, Johnny Cage, Baraka, satöbbi mind elérhető, de segédnek választhatjuk Jax-et, Strykert, Kano-t.A hangok, zenék nyilvánvalóan roppant magas szintet képviselnek - bár a sztoriban a szinkron azért néha megmosolyogtató, de az üvöltések, hördülések, placcsanások és csonttörések nagyon rendben vannak. Az biztos, ha valami komolyabb hangrendszerrel tolod (én átszoktam a fejhallgatókra), lesz jópár olyan szituáció amikor a fotelbe süppedsz és

Megcsaplak hajjal

Sokat lehetne még írni a játékról, de ideje konklúziót vonni. Összességében nagyon jól sikerült a Mortal Kombat 1 . Baba a külcsín, véres, kellően brutális, viszont nagyon nehezen veszi csak komolyan magát. Technikailag rendben vagyunk (helló Switch port), szép és látványos minden. A tartalom sem rossz, az Invasion különösen örvendetes, meg az is, hogy nem valami gokartos izével akarták kiszúrni a szemünket - a Motor Kombat szerintem a széria és a franchise legnagyobb szégyene volt, brrr.Persze azért messze nem hibátlan: a szerverrel való kommunikációnál meg tud akadni szépen, illetve nehezen értem meg a négyféle fizetőeszköz használatát, meg talán lehetett volna kevesebb megvásárolható cuccot belerakni. Szóval, vegyétek, vigyétek, mert abszolút méltó lett a visszatérés!