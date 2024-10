EA Sports FC 25 teszt

Újabb év, újabb FIFA, izé FC. Immáron a második év, hogy az EA Sports égisze alatt nem FIFA játék jön a focis felhozatalban, hanem FC. Természetesen ez mit sem változtat azon az egyértelmű tényen, hogy konkrétan évről évre szinte hajszálpontosan ugyanazt kapjuk, nagyon minimális változtatással. Az EA Sports FC 25 a szokásosnál némileg több apróságot hozott, de a világot nyilván ez sem váltja meg. A rajongókat persze mindez nem érdekli, de nem is nekik szól az alábbi teszt, hiszen náluk kötelező vétel minden évben az újabb iteráció.

Na de nézzük is, miben hozott némi újdonságot az idei FC a tavalyi nagy névváltás után. A bevezetőben az élő legenda, Zinédine Zidane magyarázza el nekünk, hogy a foci nem csak egy egyszerű sport, sokkal inkább egy stratégiai, taktikai intelligencia játék, aminek minden egyes mozzanata fejben dől el. És noha ebben természetesen van némi igazság, azért a football mégsem egy sakk, így a hangzatos szavakat igazán csak a látványos animációk miatt nem érdemes elnyomni. Merthogy a bevezető igencsak megteremti az alaphangulatot, nemcsak az összevágott képek, de a remek zene miatt is.Ahogy a trailernek vége, szembesülünk azonban a rideg velósággal: ugyanazt látjuk mint tavaly, ugyanazt kapjuk mint az előző évben. Szinte. Természetesen a jól megszokott módok adottak: van menedzser mód, karrier mód, lehet csak úgy grundolni, online és offline is kergetni a bőrt. Ezek évek óta nem változnak, maximum az elnevezés lesz más. Módosítások persze szinte mindenben vannak, de ezek általában rossz irányban történtek sajnos.

Dirr a csavartlabda!

Kezdjük is azzal ami újdonság vagyis nem: a Rush mód gyakorlatilag az eddigi Volta: ebben az 5v5 meccsben négy játékosunk van plusz egy kapus, akit nem mi irányítunk. Bár ez a fajta kispályás foci sokaknak talán fura lehet, de valójában, haverokkal igazán jópofa időtöltés - egyébként bekerült a menedzser karrier és Ultimate Team módba is. A kispályás focinak saját szabályai vannak. És ennyi.Nem tűnik nagy valaminek, mégis talán ez a legnagyobb újítása az idei kiadásnak, mert bár volt már hasonló, mégis ez egy letisztult, gyors lefolyású, egészen élvezetes játékmód. Ehhez nagyban hozzájárul a mindössze hét perces játékidő, a kevés, éppen ezért könnyen és hatékonyan irányítható játékos. Leginkább itt éreztem azt mint amit a régi FIFA-kkal a nappaliban hajnalokig tartó haveri összecsapásokon - határozottan jó játékos időtöltés.Az Ultimate Teamben: viszonylag egyszerűen, menet közben is módosíthatunk az egyes játékosok viselkedésén, meghatározhatjuk mennyire támadjon-védekezzen, meddig rohanjon el és a többi. Ezt jó újításként értékeljük, hiszen dinamikusabbá teszi a meccseket. Amire szüksége is van, a játékmenet egyébként ugyanis egy picit ismét lassult, ahogy azt évek óta megfigyelhetik a szemfüles játékosok.

A pillanat amikor úgy döntöttem elverem a spanyolokat. És sikerült.

Módosítottak némileg a védők viselkedésén is, ez abban érhető tetten, hogy bármilyen kőkemény játékossal is rohansz a kapu felé, hogy most aztán becsavarod mint Beckham,, ezzel megvédve a mundér - vagyis a kapus - becsületét. Iszonyatosan irritáló jelenség. Ez lenne a büszkén belengetett FC IQ? Ha igen, akkor jól sikerült. Ja nem.A pályán egyébként lévő játékosok is vesztettek észrevehetően az intelligenciájukból: a pálya egész területén császkálnak ugyan, de valahogy képtelenek jó pozíciót felvenni,. Az üres területek meg tényleg üresek, bizonyos pontokon mintha rontás lenne... Ennek eredményeként a passzolás időnként kissé nehézkes jó pozícióba, ami ugyan nem lenne annyira nagy probléma, ha a tavalyi játékban ez nem lett volna egyébként sokkal jobb.A Karrier módban újításként érkezik, hogy nem csak magunk hozhatunk létre egy virtuális játékost, akivel nekivágunk a nagybetűs ÉLETnek, de. Egészen fura, hogy bár beállítási lehetőség ezek mellé a karakterek mellé is jár, bármit próbálunk változtatni, azt a rendszer nem engedi meg. Akkor minek van? - kérdem én gyermeki ártatlansággal a szememben, miközben tudom hogy mert bugos a lelkem.

A taktikai menedzselés sokat változott, előnyére

Arról nem is beszélve, hogy ha más bőrébe bújunk, nincs lehetőség a fejlődésre. Ahogy túl sok legendás név kiválasztására sem, pedig ebben óriási potenciál lehetne, amit meg is ragadott már nem egy focis játék (FIFA is btw), és hatalmas lelkesedéssel szaggatnám például Puskás Öcsivel zöldet.Mondjuk a saját karakter létrehozása meg éppen a másik véglet. Olyannyira engednek mindent, hogy. Számomra valahogy nem illik az imidzsbe, hogy egy jabbával vagy épp egy urambocsá' kis túlzással féllábú középcsatárral bohóckodjunk. Ahogy az is iszonyat fura, hogy kevert csapatok (értsd: férfiak és nők vegyesen egy csapatban) rohangálnak a pályán. Nagyon nem leszek píszí, de ez számomra már nem csak röhejes hanem szánalmas megfelelési kényszer is.Ha már ennyire elrugaszkodik a valóságtól egy elméletileg realista játék, akkor talán már az sem lesz meglepő, ha azt mondom,, ami egész egyszerűen már annyira komolytalanná teszi az egész FC 25-öt hogy jobb ha ezeket a dolgokat fel sem vesszük inkább, egyszerűen továbblépünk rajta és nevezzük egyszerűen divatosan csak érzékenyítésnek.

Úgysem megy be. Sosem megy be.

Nálunk egyébként komoly problémák voltak az online résszel, PC-n konkrétan sokszor nem tudtunk irányítani semmit, ami egészen meglepő hiba: nem reagált sem a billentyű + egér kombóra, sem a három különböző kontrollerrel sem voltunk képesek mozgásra bírni a játékosokat. Ez a negyedik-ötödik indításra egyszer csak megjavult, de hogy mi lehetetett a probléma, mindeddig rejtély.Ahogy az Xbox Series X verzióban sem tudtuk egész egyszerűen életre kelteni a játékot,, mert folyamatosan jelszóváltoztatást követelt. Miután ezt megtettük vagy ötször, ráuntunk, többet nem próbálkoztunk. Hozzáteszem, az FC 24 tökéletesen fut Xboxon is, csak ezt a verziót érinti a jelenség.Miután nyilván a fenti bugok nem sokakat érintenek (akkor teli lenne vele a reddit), ezért különösebb figyelmet nem is fordítottunk rá, a tesztben is csak azért említem meg, ha valaki ilyesmivel találkozik, nincs egyedül, mi is szívtunk - még ha ez nem is nyugtat meg senkit...

A visszajátszásokon büszkén áttekinthetjük saját teljesítményünket

- legalábbis számomra - teljesen kizökkent a megszokott replay funkcióból, ami nálam az élmény része egyébként. Ebben a nézetben ugyanis a játékos szemszögéből látjuk az adott jelenetet, ami kicsit olyan mint egy FPS játék nézete. Egész egyszerűen nem ide való, soha nem láttam még Mbappe fején vagy a szeme helyén például kamerát.Grafikailag érezhető némi újítás, ahogy az időjárásban konkrétan tetten is érhető a fejlődés. Esik az eső (persze ilyen eddig is volt), fúj a szél, azonban ez a fizikai értékekre is hatással van. Az esős füvön sokkal könnyebben csúszunk, vagy esünk el, a labda is nehezebben halad,. Ha nagyon gonosz akarok lenni, akkor persze mondhatom, hogy örömmel tölt el a tudat hogy 2024-ben ott tart a piacvezető focis játék, ahol 83-ban egy C64-es golf játék..Játékmenetbeli bugokban egyébként nem bővelkedünk annyira, mint más induláskor - legalábbis PC-n -, persze azért az olyan apróságok, hogy a játékosok egymáson átfutva közlekednek, vagy hogy álló helyzetben elcsúszik Szoboszlai a vizes füvön, vagy épp a kicsavarodó kapus kezek elő-elő jönnek, de nem vállalhatatlan mennyiségben és nem is állandóan. Ha ezt lehet fejlődésnek nevezni, akkor ez mindenképpen az.

Itt még nem tudták román barátaink, hogy péppé lesznek zúzva

Röviden ennyi lenne idén a, izé FC 25. Azt összességében el lehet mondani, hogy a játék szép, élvezhető, bármennyire is divat fikázni, de tény hogy nem csak azért piacvezető, mert nincs igazi kihívója, hanem azért mert. Rengeteg játékélményt képes nyújtani, elképesztő mennyiségű tartalmat kínál, és hosszú hetekre képes lekötni a játékost.Sajnos az évenkénti újítás azonban nem indokolt játékos szemszögből, az Electronic Arts nézőpontjából azonban annál inkább. Egy igazi fejőstehén, amelyen minden évben orbitális pénzeket keresnek, hála nem csak a kópiák árának, hanem a mérhetetlen mennyiségű tranzakciós lehetőségnek is, amiben bődületes mennyiségű pénzeket hagynak ott a hardcore FC arcok. Nekik persze bizonyára megéri,