Újabb veterán hagyja ott a Naughty Dogot

A Naughty Dog egyik régi fejlesztője és programozója, Christian Gyrling 17 évnyi, a cégnél töltött idő után távozik a The Last of Us és az Uncharted fejlesztőstúdiójából - munkájával rengeteget tett hozzá a megjelent címekhez.

, mint programozó az első PS3-as Uncharted-játékhoz, majd a Naughty Dog minden nagyobb kiadásában szerepet vállalt, egészen a The Last of Us: Part 2-ig. Gyrling ezután 2020-2023 között a Naughty Dog alelnöke volt, majd nyáron visszatért korábbi szerepkörébe, a technológiai vezetői pozícióba.A Naughty Dog hivatalos bejelentése szerint Gyrling távozását követően Travis McIntosh veszi át a helyét, aki hasonlóan hosszú idő óta, 19 éve dolgozik náluk. Ez a második nagyobb horderejű távozás, a nyár közepén a Naughty Dog társelnöke, Evan Wells jelentette be visszavonulását.Az ő távozásukon kívül a Naughty Dog elbocsátott néhány szerződéses alkalmazottat, emiatt felmerült , hogy akár törölhetik is az egyelőre cím nélküli The Last of Us multiplayert. Később megerősítették , hogy az még mindig fejlesztés alatt áll,