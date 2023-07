Távozik a Naughty Dogtól Evan Wells társelnök

Egy ikonikus szereplő, egy igazi vezető távozik még az idén a Naughty Dog vezetéséből, lévén Evan Wells társelnök bejelentette, hogy 2023-ban végérvényesen visszavonul a stúdiótól, és ezzel hátat fordít a játékiparnak is.

Evannak ugyanis búcsúlevele alapján nincsenek tervei a jövőre nézve, ugyanakkor izgatottan várja, hogy mit hoz a jövő a Naughty Dog számára, lévén nagyon büszke arra, amit a srácokkal közösen elértek a múltban, és bár szerinte nincs optimális alkalom a távozásra,Neil Druckmann és a többi vezető ugyanis szerinte tökéletesen alkalmas arra, hogy a Naughty Dog a jövőben is vezető szerepet töltsön be a játékiparban, és továbbra is előremutató projektekkel ajándékozzák majd meg a rajongókat.