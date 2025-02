Több mint 5 millió eladásnál jár a Dragon Ball: Sparking! Zero

A Bandai Namco ma közölte, hogy a tavaly októberben PC-re és konzolokra megjelent Budokai Tenkaichi-sorozat új része a megjelenés óta több mint 5 millió példányban kelt el világszerte.

A Sparking! Zero villámgyors harcokkal és hatalmas rombolható környezettel érkezett ősszel. Az egyik legnépszerűbb funkció az epizódharc, amelyben újraélhetjük az anime széria jól ismert összecsapásait, valamint egyedi harcokat is kitalálhatunk.Az 5 milliós eladás a játékot az eddigiteszi, ami nem kis teljesítmény, tekintve, hogy az évek során hány sikeres, Akira Toriyama művein alapuló játék jelent meg. Tesztünkben azt írtuk: jól festenek a szereplők, akik elképesztő mennyiségben érkeztek - a nemrég megjelent Hero of Justice DLC 11 új harcost adott hozzá a 182 fős karakterlistához.