Újabb 11 játszható karaktert kap a Dragon Ball: Sparking! Zero

A Bandai Namco bejelentette, hogy a Spike Chunsoft újabb bővítésen kezdett el dolgozni a Dragon Ball: Sparking! Zero kapcsán, ami Hero of Justice címmel egy nagyobbacska letölthető pakk lesz, rengeteg újdonsággal.

Ebben a csomagban ugyanis 11 vadonatúj játszható karakterrel bunyózhatunk majd az alkotás keretein belül, de lesz egy friss kosztüm és három testre szabható csatát is kapunk majd, sőt mi több,, mindenki másnak viszont január 23-ig kell várnia rá.Ha te is szereted a Dragon Ball: Sparking! Zero -t, és megfájdult a fogad az új DLC csomagra, akkor itt a remek alkalom, hogy megismerhesd közelebbről, hiszen az alábbi videón alaposan szemügyre vehetjük a bővítményt.

Nézd nagyban ezt a videót!