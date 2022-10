Rekordot döntött a FIFA 23, a tavalyi epizódot már most sikerült leköröznie

Úgy tűnik, hogy a virtuális focilabdázás még mindig képes tömegeket megmozgatni, a legfrissebb FIFA-epizód, a FIFA 23 nemrégiben jelent meg, de már most rekordokat döntöget az utolsó Electronic Arts által készített FIFA-rész.

Lehet poénkodni azon, hogy "új év, új FIFA", viszont úgy tűnik, hogy a számok nem a károgókat igazolják. Az EA állítása szerint, amivel nemcsak a FIFA 22 szintén erős, 9,1 milliós eredményét pipálta le, de egyben a sorozat történelmének legjobb nyitását is sikerült összehozni.Egyrészt az olyan húzónevek, mint a Ted Lasso és az AFC Richmond csapata minden bizonnyal hozzájárultak a sikerhez, emellett azt is érdemes hozzátenni, hogy az EA Play és az Xbox Game Pass Ultimate előfizetői 10 órán át ingyen kipróbálhatják a játékot, az EA pedig szemfüles módon őket is hozzászámolta a játékosbázishoz.Akárhogy is, a FIFA 23 az utolsó focis játék, ami használhatja a szervezet nevét, jövőre már EA Sports FC néven érkezik az EA következő focis programja, a FIFA pedig más fejlesztőkkel karöltve fogja leszállítani a soron következő epizódot. Amennyiben bővebben érdekel titeket a véleményünk a játékról, melegen ajánljuk a FIFA 23 -as tesztünket

