PC-re is jön a Rise of the Ronin

A Steam verzió támogatni fogja az, az AMD Fidelity FX Super Resolutiont, illetve NVIDIA DLSS és Reflex támogatással bír majd. Akik április 2. előtt megvásárolják, négy harci stílust kapnak, valamint az Iga Ninja páncélkészletet és az Iga Ninja katanát. Rise of the Ronin tavaly márciusban kizárólag PS5-re jelent meg és egy nyílt világú akció-RPG, amelyben a háború sújtotta 19. századi Japánban kalandozhatunk. Tesztünkben azt írtuk, érdekes, választási lehetőségekkel teli sztorit kapunk korrekt tartalommal, azonban a külcsín messze van az élmezőnytől és a melléktevékenységek hamar unalomba fulladnak.

A Koei Tecmo bejelentette a Rise of the Ronin PC-s kiadását, a Team Ninja által fejlesztett akció március 11-én lesz elérhető a Steamen és az előrendelések is már elindultak, a cím ára mai árfolyamon 20500 forint körül van.