Launch trailerrel hangolódunk a Rise of the Ronin megjelenésére

. A történet szerint a 19. századi Japánban járunk, ahol főhősünk politikai viszályok közepette kell megtalálja a saját útját, miközben rengeteg barátra és ellenségre is szert tesz. Ebben az akció-RPG-ben egyébként egy olyan sokrétű és gyors lefolyású játékmenetben lehet majd részünk, amely által garantáltan odaragadunk majd a televíziónk képernyőjéhez.A hosszas várakozás ezen "gameszkóra" megérte, hiszen már csak pár napot kell aludnunk, és a kezünkbe hullik majd a Rise of the Ronin , amely rengeteg órára leköt majd minket. A fentebb már említett videós kedvcsinálót pedig lentebb tekinthetitek meg.

A március 22-én, kizárólag Playstation 5-re megjelenő Rise of the Ronin címet viselő produktum már itt van a küszöbön és most végre befutott az utolsó kedvcsináló is, amely maximális hypeot generál számunkra és egyben megkönnyíti a várakozást.