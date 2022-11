Öt nap alatt több mint 25 millióan ugrottak le a Call of Duty: Warzone 2.0 harctereire

Alig egy hete debütált a legújabb battle royale epizód, a Call of Duty: Warzone 2.0 , ahogyan arra számítani is lehetett, rengeteg játékost vonzott be az ingyenes CoD-rész, ami már most sikeresen megdöntötte az elődje egyik korábban felállított rekordját.

Alig pár napja debütált az Activision battle royale játéka, a Call of Duty: Warzone 2.0 , habár az indulás döcögősre sikeredett , a játékosok bizalmat szavaztak a lövöldözős programnak, ami már most rekordokat döntöget. A játék hivatalos Twitter-oldala büszkélkedett el azzal a hírrel, hogyA játék ingyenes mivoltából fakadóan várható volt, hogy sokan tesznek majd egy próbát a Warzone 2.0-val, viszont a 25 milliós szám akkor is elismerésre méltó. Összehasonlításképpen, a 2020-as Warzone 3 nap alatt tudott 15 millió játékost összegyűjteni, nincs kizárva, hogy a folytatás sikeresen lekörözi majd az elődjét.Érdekesség, hogy az Activision Blizzard másik ingyenes FPS-játéka, az Overwatch 2 egy hónap alatt tudott 35 millió játékost felmutatni. Természetesen a munka nem állt meg, a csapat a felhasználók visszajelzései alapján jelenleg is gőzerővel foltozza a hibákat.