Számos újdonsággal és meglepetéssel rajtolt el a Call of Duty: Warzone 2.0

A CoD ingyenes battle royale oldalága, a Call of Duty: Warzone szintet lépett, megérkezett ugyanis a 2.0-s verzió, ami rengeteg játékmenetbeli újdonsággal, új járművekkel, fegyverekkel és minden eddiginél nagyobb térképpel várja a játékosokat.

Az a sanda gyanúnk, hogy aki él és mozog, az már javában a Call of Duty: Warzone 2.0 harctereit rója,. Az Activision komoly tartalmi frissítést hozott el nekünk, az új térkép, Al Mazrah minden eddigi helyszínnél nagyobbnak ígérkezik.A változatos helyszíneket felvonultató map mellett játékmenetbeli változások is történtek, a kör teljesen random szűkül, a vadiúj Stronghold nevű menedékek rengeteg értékes lootot és MI által vezérelt ellenfeleket rejtenek. 12 új jármű, vadiúj játékmódok és egy megújult Gulag vár majd ránk, emellett a Call of Duty: Warzone 2.0 -hoz érkezett egy új Battle Pass csomag is.Az új Battle Pass vadiúj fegyverkinézeteket, operátor skineket és fegyver alaprajzokat rejt. Továbbá egy új operátor, Zeus, egy vadiúj Victus XMR Sniper és egy BAS-P SMG is érkezett a játékkal együtt. A Call of Duty: Warzone 2.0 ingyenesen letölthető PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re.

