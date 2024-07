Megjelenésének napján jön a Game Passre a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

A Microsoft bejelentette az Xbox Game Pass következő címeit, amelyek konzolra, PC-re és Xbox Cloud Gamingre érkeznek, a Magical Delicacy és a Flock már ma csatlakozott az előfizetéses szolgáltatáshoz.

games! that are available! today! pic.twitter.com/yoxElgbNtk — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 16, 2024

a little glimpse into your gaming future ????https://t.co/ET1gpu2BTK pic.twitter.com/Cqbr0vADYs — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 16, 2024

Őket követi majdés Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (a Game Channel előzetes tesztje itt ) július 19-én. Az EA Sports College Football 25 korai hozzáférésű próbaverziója szintén a mai naptól elérhető.A Game Passhoz július elején csatlakozott a Journey to the Savage Planet, a Nickelodeon All-Star Brawl 2, a Cricket 24, a The Case of the Golden Idol, a Neon White és a Tchia. Július 31-től pedig elbúcsúzhatunk az A Short Hiketól, a Train Sim World 4-től és a Venbatól.