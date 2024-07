Nyolc játék érkezik ebben a hónapban a Game Passre

A Microsoft bemutatta az Xbox Game Pass konzolra, PC-re és Xbox Cloud Gamingre érkező címek következő csokorját, a listán rajta van többek között a Neon White, a Flock, a The Case of the Golden Idol és a Tchia is.

Összesen nyolc címet jelentettek be, acsatlakozik a szolgáltatáshoz, ezeket követi a jövő héten a Cricket 24, a The Case of the Golden Idol, a Neon White és a Tchia. Itt a teljes lista:Journey to the Savage Planet (Cloud, konzol, PC) - július 3Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, konzol, PC) - július 3Cricket 24 (Cloud, konzol, PC) - július 9The Case of the Golden Idol (Cloud, konzol, PC) - július 9Neon White (Cloud, konzol, PC) - július 11Tchia (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - július 11Magical Delicacy (Cloud, konzol, PC) - július 16Flock (Cloud, konzol, PC) - július 16Július 15-én pedig kiveszik a szolgáltatásból a következőket: Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Figment 2: Creed Valley, Sins of a Solar Empire: Rebellion, TOEM, The Wandering Village.