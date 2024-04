Megerősítették, fejlesztés alatt áll a Star Wars: KOTOR Remake

Az IGN-nek adott interjúban Matthew Karchot, a Saber Interactive vezérigazgatóját megkérték, hogy véglegesen erősítse meg, még mindig dolgoznak-e a játékon, miután a múlt hónapban kiváltak az Embracer Groupból.

Karch megerősítette, hogy a Star Wars: Knights of the Old Republic Remake je még mindig aktívan fejlesztés alatt áll, szerinte, hiszen a sajtóban már számtalanszor szerepelt. Elmondása szerint a játék él és virul és szeretnék túlszárnyalni a felhasználók elvárásait.Annak ellenére, hogy vezérigazgató elég derűs képet festett, a remake fejlesztése körül már jó ideje kérdések merültek fel. Az Aspyr, a Lucasfilm Games és a Sony még 2021-ben jelentette be, mint PS5 konzol exkluzív, de az elmúlt néhány évben elég sok probléma merült fel.Az Embracer a múlt hónapban eladta a Sabert, akkor felmerült, hogy a remake is megy a Saberrel. Az üzlet bejelentésekor azonban az Embracer azt mondta , hogy "két közös projektet tart fenn a vevővel", köztük "egy korábban bejelentett AAA játékot, amely egy nagy licenc alapján készül".