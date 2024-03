Hivatalosan is eladták a Sabert, folytatódhat a Star Wars: KOTOR Remake fejlesztése

Csütörtökön az Embracer Group bejelentette, hogy egy 500 millió dolláros üzlet keretében eladta a több stúdiót és projektet is magáénak tudó Saber csoport nagy részét, a Knights of the Old Republic Remake fejlesztése pedig folytatódik.

Yes that?s going with Saber — Jason Schreier (@jasonschreier) March 14, 2024

Bár az Embracer megtartja az Aspyr Mediát, a stúdiót, amelyet eredetileg a Knights of the Old Republic remake elkészítésére szerződtettek, a játék "a Saberrel megy" - legalábbis a a Bloomberg munkatársa, Jason Schreier szerint. Mindazonáltal, amikor amikor a papírmunkával végeznek és az Embracer és a Saber útjai elválnak, a KOTOR várhatóan a vállalatok közös tulajdonában lesz.Az Embracer a mai bejelentésében azt mondta, hogy a megtartott anyagok, "beleértve két közös projektet a vevővel", tartalmaznak "egy korábban bejelentett AAA játékot, amely egy jelentős licenc alapján készült". Amikor az Embracer vezérigazgatóját, Lars Wingeforstot az AAA-címről kérdezték, azt mondta:A konferenciahívás során egy másik kérdés kimondottan a Star Wars remekre irányult, de Wingefors úgy reagált, hogy nincs további megjegyzése a licencelt játékkal kapcsolatban.