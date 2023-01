Látványos kedvcsinálóval hangolódhatunk a Hitman: Freelancer játékmódra

Hamarosan érkezik a Hitman 3 új játékmódja, a Hitman: Freelancer névre hallgató "szabadúszó" mód, ami minden eddiginél nagyobb szabadságot biztosít az ügynökök számára, a megjelenésre pedig egy hangulatos előzetessel hangolódhatunk rá.

Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy nevet vált a Hitman 3 , a Hitman: World Of Assassination csomag tartalmazni fogja mindhárom részt. Természetesen egyéb újdonságokra is számíthatunk,, ami a Hitman: World Of Assassination tulajok számára ingyenesen elérhető lesz.A "szabadúszó" módban magunknak kell mindent előre megterveznünk, testreszabhatjuk a felszerelésünket, a limitált férőhely miatt jól meg kell majd fontolnunk, hogy mit viszünk majd magunkkal. Kiválaszthatjuk majd, hogy mely szindikátusokkal akarunk leszámolni, valamint a célpont becserkészése, a nyomozás és a terepmunka is ránk hárul majd.A sztoriküldetésekkel ellentétben kevésbé lesz megkötve a kezünk, nem várt események is várnak majd ránk ebben a játékmódban. A szabadúszó bérgyilkosoknak nem is kell már sokáig várniuk a startra, január 26-án érkezik majd a Hitman: Freelancer mód.

