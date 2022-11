Látványos előzetessel készít fel minket a megjelenésre a Marvel's Midnight Suns

Alig pár nap van hátra a Firaxis különféle Marveles hősöket összegyűjtő szerepjátékának, a Marvel's Midnight Suns-nak a megjelenéséig, a fejlesztők pedig egy látványos előzetest hoztak el nekünk, amiben megnézhetjük a taktikai RPG hőseit zúzás közben.

Mozgalmas hétvége elé nézünk, hiszen december 2-án érkezik a Need for Speed: Unbound , a The Callisto Protocol , valamint a Marvel's Midnight Suns is. A Firaxis csapata természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a szuperhősös programjuk elé huppanjunk le a kanapéba, látványos launch trailert kapott ugyanis a Marvel's Midnight Suns. harcrendszert bemutató előzetes után, az ősi démon, Lilith elszabadult, számos hőst maga mellé állítva hozza el a végítéletet napját. A Midnight Suns csapata ezt szeretné majd megakadályozni, Vasember, Doctor Strange, Penge, Szellemlovas, Skarlát Boszorkány és még sok más karakter is csatlakozik majd a brigádhoz.A megjelenésre pedig már nem is kell sokat várni, a Marvel's Midnight Suns december 2-án érkezik PC-re, valamint Xbox Series X|S és PlayStation 5 konzolokra, a későbbiekben pedig Xbox One, PlayStation 4 és Nintendo Switch konzolokra is ellátogat majd a program.

