A harcrendszerre és a hősökre koncentrál a Marvel's Midnight Suns legújabb előzetese

A Firaxis körökre osztott RPG-je, a Marvel's Midnight Suns megjelenése már a kanyarban van, a fejlesztők pedig egy friss előzetessel jelentkeztek, amiben betekintést nyerhetük a játék harcrendszerébe és a különféle hősök képességeiből is kaptunk egy kis ízelítőt.

A Marvel's Midnight Suns alig pár nap múlva, december 2-án érkezik, a korábban belengetett szezonbérlet után pedig ismét friss infókkal jelentkezett a Firaxis csapata., változatos képességekkel megáldott hősökkel küzdhetünk majd meg Lillith, a démon ellen.Vasembertől, Pókembertől kezdve Doctor Strange-en, Morbiuson, Pengén át Szellemlovasig, Skarlát Boszorkányig és Amerika Kapitányig számos hőst irányíthatunk majd, egy egyedi kártyás megoldással pedig hőseink képességeit is teljesen testre szabhatjuk majd.Az Apátság névre hallgató bázison pedig dumálhatunk is a többiekkel, a döntéseink alapján pedig más és más hősképességek nyílnak majd ki. A Marvel's Midnight Suns december 2-án érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, a későbbiekben pedig Nintendo Switchre és az előző generációs konzolokra is ellátogat majd.

