Szinte alig lehet megkülönböztetni a The Callisto Protocol karaktermodelljeit a valóságtól

Az Ars Technica csapata egy interjút készített a The Callisto Protocol alkotóival, élen Glen Schofielddel, a csapat pedig nem volt rest vadiúj összehasonlító képeket mutatni a játékbeli karaktermodellekről és a valóságbeli párjukról. A Dead Space egykori fejlesztője, Glen Schofield kitért arra is, hogyAlapos munkát végeztek, lefotóztak jópár arcot és helyszínt, így például a játékbeli börtön területét is, hogy testközelből élhessük át a borzalmakat. A The Callisto Protocol alatt még az Unreal Engine 4 grafikus motor duruzsol, természetesen nem minden lesz fotórealisztikus a játékban, pusztán az Unreal Engine 4 erejét szerették volna demonstrálni.Hamarosan mi magunk is testközelből megnézhetjük majd a The Callisto Protocol látványvilágát, hiszen december 2-án fog megérkezni PC-re, valamint PS4, PS5, Xbox One és Xbox Series S|X konzolokra. Addig is kedvcsináló gyanánt itt van pár összehasonlító fotó a játékbeli modellekből és a valóságbeli párjukról:

