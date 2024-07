Kijött a Like a Dragon: Yakuza tévésorozat első trailere

A Sega és a Prime Video közzétette az első előzetest a Like A Dragon: Yakuza című élőszereplős sorozathoz, amely hat epizódból áll majd, az első három október 25-én, az utolsó három pedig november 1-jén kerül képernyőre.

A szinopszis szerint a sorozat egy hatalmas szórakoztató negyedben,mutatja be, egy fiktív kerületben, amelyet a Shinjuku kerület Kabukichoja után mintáztak. A sorozat bemutatja a modern Japánt és a karaktereknek, például Kazuma Kiryunak a drámai történeteit, amelyeket a korábbi játékok nem tudtak elmesélni.A sorozatot Masaharu Take (100 Yen Love) és Kengo Takimoto (Kamen Teacher) rendezi, a főszerepben pedig Ryoma Takeuchi (Kamen Rider Drive) lesz látható, mint Kiryu Kazuma. A Yakuza ezzel csatlakozik a tévés játékadaptációk sorához: The Last of Us