Egy tucatnál is több Emmy-jelölést kapott a Fallout sorozat

Az Amazon Fallout tévés adaptációját, - amelyet imádnak a kritikusok és a nézők is, - 16 Emmy-díjra jelölték, többek között a Kiváló drámasorozat és a legjobb színész kategóriákban, a jelöléseket ősszel válthatják díjakra.

A 76. díjátadót az amerikai Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia rendezi meg, hogy elismerje az amerikai főműsoridős televíziós műsorokat. Érdekesség, hogy ez lesz a második Emmy-díjátadó idén, miután a tavalyi ceremónia az írók és színészek sztrájkja miatt elmaradt.A Fallout jelölései lenyűgözőek, de még így is elmarad A sóguntól (25 jelölés), majd A medve következik (23), a Gyilkos a házban (21) és a True Detective: Night Country (19). Íme az Amazon Fallout tévésorozatának Emmy-jelöléseinek teljes listája, hogyKiváló drámai sorozatKiváló főszereplő drámai sorozatban - Walton GogginsKiváló díszlettervezés - a The End című epizódértKiváló fantasy/ci-fi jelmezek - a The End című epizódért.Kiváló képvágás drámasorozatban - a The End és a The Ghouls című epizódokértKiváló főcím designKiváló korabeli vagy fantasy/ sci-fi smink (nem protézis) - The HeadKiváló protézis smink - The BeginningKiváló zenei felügyelet - The EndKiváló hangvágás vígjáték vagy drámai sorozathoz (egyórás) - The TargetKiváló hangkeverés vígjáték vagy drámai sorozathoz (egyórás) - The TargetKiváló speciális vizuális effektek egy évadban vagy filmbenKiváló kaszkadőrkoordináció drámai műsorbanKiváló kaszkadőr teljesítményKiváló forgatókönyvíró drámai sorozatban - The EndKiváló feltörekvő médiaprogram - Fallout: Vault 33