Négy évadon át futhat a The Last of Us televíziós sorozat

Bár videojátékból csak két rész született, azonban az alkotók szerint nem kizárt, hogy a két alkotás történetét akár négy évadon keresztül is mesélhetik majd az HBO-n futó televíziós sorozattal.

Minderről Craig Mazin beszélt a Deadline magazin munkatársainak, aki úgy fogalmazott, hogy két évad túl kevés lenne a teljes sztori elmeséléséhez, mert az alaposságra törekednek, illetve gyakran tévednek olyan utakra is, amelyek direkt módon nem voltak benne a játékokban - biztosan mindenki emlékszik például az első évad enyhén szólva is vegyes fogadtatásban részesült epizódjára, ami semmilyen formában nem kötődött nemhogy a játékhoz, de még a szériához se nagyon.Mazin szerint szerint már most látják, hogy a harmadik évad lényegesen nagyobb szabású lesz, mint a második, azonban az sem lesz elég ahhoz, hogy elmeséljék a teljes sztorit,