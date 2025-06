Jövő hónapban jön a New Game+ a Mandragora: Whispers of the Witch Treebe

A magyar fejlesztésű Mandragora: Whispers of the Witch Tree a megjelenés óta (Game Channel teszt itt ) kapott új területeket, az életminőséget és az egyensúlyt javító fejlesztéseket, jelenleg az 1.5-ös verzió a legfrissebb., de nem készült el időben, a csapat mai közleményében viszont azt írta, a várt mód júliusban debütál. A Mandragora: Whispers of the Witch Tree hez a Steam nyári vásárán 25% kedvezménnyel juthatunk hozzá, szeptember 5-én pedig jön a fizikai standard és gyűjtői kiadás.

A Knights Peak és a Primal Game Studio bemutatott egy új trailert, amely a Mandragora: Whispers of the Witch Tree fejlődését mutatja be a megjelenése óta, kiemelve a legjelentősebb fejlesztéseket és az is kiderült, hogy mikor érkezik a New Game+ mód.