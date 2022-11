Ismét megnézhetjük mozgás közben a Need for Speed Unbound járgányait

Ismét kaptunk egy kis kóstolót a Need for Speed Unbound játékmenetéből, a legújabb kedvcsinálóban a versenyeket és a különféle bossok elleni futamokat nézhetjük meg tüzetesebben, természetesen az ominózus rajzfilmes effektekkel megbolondítva.

Ezúttal három percben nyerhetünk betekintést a Need for Speed Unbound illegális versenyeibe. A korábbi videókkal ellentétben ezúttal a készítők csínján bántak a hirtelen vágásokkal és az animés effektekkel, magukat a futamokat is megnézhetjük csupasz valójukban. A hub terület felfedezésétől kezdve a rajzfilmes effektek kiválasztásáig, miközben hasít a pályán a Mercedes 190E.A versenyek előtt az aktuálisan "leverendő" riválisunkat is kiválaszthatjuk majd, emellett pénzbeli fogadást is köthetünk arra, hogy a verseny során le tudjuk-e győzni a boss-t. Amennyiben sikerül, értékes jutalmakban, bónuszokban részesülünk majd a futamot követően. A Need for Speed Unbound december 2-án farol majd be PC-re, PlayStation 5 és Xbox Series konzolokra 4K felbontással / 60 FPS-el és DualSense támogatással

