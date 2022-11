Egy igazán látványos gameplay trailer látta meg a napvilágot a Need for Speed Unbound kapcsán, aminek köszönhetően egy kicsivel több mint egy teljes percen át lehetőségünk nyílik belekóstolni az alkotás valódi élményébe.

A Burnout-sorozattal elhíresült Criterion Games által fejlesztett autós játékot ezúttal az ismert rapper,, különös tekintettel a játékban ránk váró lehetőségekre és élményekre, azon belül is a Takeover eventre, amiről így már semmi sem marad titokban.Sokáig egyébként a teljes játék kapcsán sem, hiszen a Need for Speed Unbound megjelenését december 2-án várhatjuk PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!