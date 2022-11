A PS5 teljesítményét és a DualSense kontrollert is kihasználja majd a Need for Speed Unbound

Bár nem lesz exkluzív játék - még időszakosan sem - a Criterion Games nagy gondot fordít arra, hogy a Need for Speed Unbound PS5-ös változata minden tekintetben kielégítő tulajdonságokkal rendelkezzen PS5-ön.

Mint kiderült, a készítők garantálják majd ezen a platformon a 4K felbontás mellett a 60fps-t, aminek jóvoltából egy élettel teli, rendkívül részletes városban versenyezhetünk elragadó vezetési élmények társaságában,A december 2-án egyébként PC-re és Xbox Series X/S-re is érkező Need for Speed Unbound esetében ugyanis a DualSense képes lesz közvetíteni az ujjainkhoz, amint a gumiabroncsok nekifeszülnek az aszfaltnak, egyszóval kifejezetten elragadó élmény lesz majd a játék ezen a platformon.