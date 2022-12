Hivatalosan is megerősítette a Sony a Spider-Man 2 megjelenési dátumát

A korábbi pletykák valóban igaznak bizonyultak, érkezik a közkedvelt hálószövő legújabb kalandja PlayStation 5 konzolra, a Sony hivatalosan is megerősítette a Marvel's Spider-Man 2 megjelenési dátumát, hamarosan folytatódhat Peter Parker sztorija.

Az idei év emlékezetes volt a Pókember rajongói számára, hiszen megszépített formában tért vissza hálószövőnk a Spider-Man Remastered -ben, valamint a különálló DLC, a Spider-Man: Miles Morales is befutott a számítógépeinkre. A folytatással kapcsolatban éppen pár napja kezdett el keringeni a pletyka, miszerint az új epizód 2023 őszén jelenik meg Nos, úgy tűnik, hogy a szivárgás tényleg igaznak bizonyult, a Sony ugyanis a mai napon egy hivatalos blogposztban erősítette meg a kiszivárgott dátumot.kizárólag PlayStation 5 konzolra, Peter Parker és Miles Morales Pókduója visszatér egy újabb, még látványosabb és grandiózusabb kalandra.Természetesen egyéb exkluzív címekkel is készül a Sony jövőre, többek között érkezik PS5-re januárban a mágikus Forspoken, februárban elvarázsol majd minket a Hogwarts Legacy, valamint sok más egyéb mellett a Final Fantasy XVI is érkezik jövőre az újgenerációs konzolra.

