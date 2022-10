Hangulatos animációs kisfilmet kapott Kiriko, az Overwatch 2 legújabb hőse

A Blizzard ezúttal is kitett magáért, a héten debütált hero shooterének, az Overwatch 2 -nek az új hőse, Kiriko is megkapta a saját rövidfilmjét, a rókalány animációs kalandja pedig piszok látványosra és hangulatosa sikeredett.

Az Overwatch 2 a héten rajtolt el, habár a rajt eléggé döcögősen indult , a Blizzard mindent megtesz azért, hogy a veterán OW játékosokat és az újoncokat is behúzza a hősös lövöldéjébe. A legújabb animácisó kisfilmjük pedig nem is okozott csalódást, hozza a korábbi animációk színvonalát és még az új hős, Kiriko háttérsztorijába is bepillantást enged.Kiriko amúgy is egy érdekes hős, hiszen támogatóként nemcsak összefoltozza a többieket, rövid ideig sebezhetetlenné teheti a csapattársait, sőt, az ultimate képességével sebzés és mozgásbónuszokat is tud adni nekik.Az új kisfilmés a család, a tradíciók fontosságáról. Mind látvány, mind hangulat terén remek munkát végzett a Blizzard, a kisfilm még azok számára is érdekes lehet, akiket amúgy hidegen hagy az Overwatch 2

Nézd nagyban ezt a videót!