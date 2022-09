Egy vadiúj előzetessel mutatkozott be az Overwatch 2 rókalánya, Kiriko

A Blizzard októberben érkező hero shooterének, az Overwatch 2 -nek az új hőse, Kiriko stílusosan a felkelő nap országában debütált, a vadiúj előzetesben mozgás közben is megcsodálhatjuk a rókalányt, emellett az új batle pass rendszerről is kiderültek új infók.









Az új support hőssel kapcsolatban már korábban is szivárogtak ki infók , amik most teljes mértékben be is igazolódtak.egyaránt megállja majd a helyét. A kunai tőreivel tudja majd támadni az ellenfeleket, a csapattársakat pedig a papír talizmánjaival gyógyítja majd.A csengőjével rövid időre sebezhetetlenné teheti a szövetségeseit, képes lesz odateleportálni a csapattársakhoz, a passzívjának hála pedig a magas falak sem okoznak majd neki akadályt. A végső képességével egy szellemrókát idéz meg, ami sebzés és mozgásbónuszokat ad a szövetségeseknek.Az új hős mellett az Overwatch 2 új battle pass modelljéről is lehullt a lepel. 9 hetente érkezik majd egy új szezon, amihez természetesen külön Premium Battle Pass is lesz különféle skinekkel, kozmetikai tárgyakkal. A loot boxok végleg kikerülnek a játékból, az online shopban pedig az Overwatch Coinokkal tudunk majd fizetni.

Nézd nagyban ezt a videót!