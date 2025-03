Friss trailert kapott a The Last of Us második évada

Már csak egy hónap van hátra, hogy visszatérjünk az HBO-s The Last Of Us világába, az elmúlt hetekben pedig számos teaser poszter és trailer utalt arra, hogy mi vár ránk, amikor Pedro Pascal és Bella Ramsey visszatér a képernyőkre.

Most, a második évad nemrég megjelent előzetesébenamit Craig Mazin és Neil Druckmann tartogat számunkra. A lenti trailer alapján úgy tűnik, a sorozat lendületesen folytatódik és nem csak Joel hazugságának következményeit fogjuk megismerni (első évad fináléja), hanem a világ új dimenzióit is.A sorozat új évada a The Last of Us Part II-t dolgozza fel, de ne számítsunk arra, hogy az események csak egy évadra korlátozódnak. Valószínű, hogy a folytatás terjedelmes története legalább két évadot fog átölelni, a második április 14-én debütál a Maxon.