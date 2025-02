Napra pontos premierdátumot kapott a The Last of Us második szezonja

Azt eddig is tudtuk, hogy az HBO legkésőbb áprilisban szeretné elérhetővé tenni a rajongók számára a The Last of Us TV-sorozat második évadát, azonban a szolgáltató végre a napra pontos dátumot is megosztotta velünk.

Így megtudtuk, hogy, és az újabb részeket heti rendszerességgel, azaz vasárnaponként jelenhet meg, méghozzá hét héten át, hiszen a szezon összesen kilenc epizódból áll majd össze.Mint köztudott, a The Last of Us második szezonjában Joel és Ellie az első rész eseményei után mintegy öt évvel kalandoznak majd, azonban egy olyan veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb világban találják magukat, amire nem is számítottak az első szezon eseményei után.