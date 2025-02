A The Last of Us showrunnere már a TV-sorozat harmadik évadáról beszélt

Úgy tűnik, hogy mindenki megérezte a pénzszagot a The Last of Us televíziós sorozat kapcsán, hiszen míg annak idején rövidre akarták zárni ezt a témát, a showrunner ma már a harmadik évadról beszél, sőt még távolabb nézeget.

Craig Mazin és Neil Druckmann ugyanis az Entertainment Weekly munkatársainak nemrégiben elmondta, hogy az áprilisban érkező második évaddal még messze nem lesz vége a franchise tévés pályafutásának, hiszen a háttérben már tárgyalnak a harmadik szezonról, sőtNeil hozzátette még Craig szavaihoz, hogy van egy tervük, és bár pontosan tudják, mit kell tenniük a továbbiakban, de jelenleg még nem tudnák pontosan megmondani, hogy hány epizód vagy hány évad kell ahhoz, hogy ezt elérhessék.