Évfordulós bemutatóval készül a Devolver Digital

A Devolver Digital június 7-én tart egy livestream eseményt, hogy megünnepelje a tizenötödik születésnapját és egy csomó friss bejelentést és megjelenési dátumot hozzon a következő címeihez.

, amely szintén június 7-én veszi kezdetét és gyorsan az E3 helyettesítőjévé vált. Mire számíthatunk? A Skate Storyról gyakorlatilag garantáltan több információ érkezik, főleg, hogy a gördeszkás kalandnak már tavaly meg kellett volna jelennie.Kaphatunk még híreket a The Plucky Squire című akciójátékról és a bizarr ember-baba járásszimulátorról, a Baby Stepsről is . A cég "izgalmas új felfedezéseket" is ígért, ami a Hotline Miami 3-tól kezdve a korábban be nem jelentett IP-kig szinte bármit jelenthet.

