A Devolver Digital közölte, öt játékuk is jövőre csúszik

A Devolver Digital egy videót tett közzé, amelyben öt játék késését jelentik be, ezek között vannak 2D-s platformerek és FPS-ek is, a csúszás ellenére a cég derűlátó és próbálta humoros formában közölni.

A Devolver Digital több mint egy évtizede arról ismert, hogy remek indie címeket hoz a játékosoknak, ezek közé tartozik a The Talos Principle, az Enter the Gungeon, a Fall Guys és a Hotline Miami. Sajnos úgy tűnik, hogy öt játékra egy kicsit többet kell várni: a The Plucky Squire, a Stick It to the Stickman, a Skate Story, az Anger Foot és a Pepper Grinder 2024-ben jelenik meg.Egyelőre egyiknek sincs végleges megjelenési dátuma, de maradt néhány jó hír, hiszen azt is megerősítették, hogy a Gunbrella, a Wizard with a Gun és a. A bejelentést Devolver Digital Delayed Showcase-nek nevezték el és az új játékok izgalmas leleplezéseinek stílusában mutatták be a címeket.

