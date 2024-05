Egy új boss rush mód jött a Lords of the Fallenhez

Kiderült, hogy a Lords of the Fallen 2024 áprilisában megjelent utolsó frissítése egyáltalán nem az utolsó volt, mivel a fejlesztő Hexworks közreadta a Clash of Champions című letölthető tartalmat, amely egy boss rush móddal bővíti a játékot.

A váratlanul érkező frissítés nem csak egy, hanem: választhatunk, hogy az Echoes of Battle, vagy a Crucible módban küzdünk-e. Az előbbi módban újra átélhetjük a főellenségekkel való találkozásokat, az utóbbi pedig egy új, egyedi, növekvő nehézségű kihívást kínál.Mindkét mód játszható akár egyjátékos módban, akár egy társunkkal együtt online kooperatív multiplayerben és a Crucible mód meghódításával olyan jutalmakat lehet feloldani, mint a Shrine Currency és exkluzív új páncélok. A frissítés további teljesítményjavításokat is tartalmaz és a megjelenése egybeesik a Lords of the Fallen mai debütálásával az Xbox Game Passen és a PC Game Passen.