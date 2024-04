Megérkezett a Lords of the Fallen régóta várt Master of Fate frissítése

A CI Games bejelentette, hogy a Hexworks csapata végre elkészült a Lords of the Fallen régóta vár nagy frissítésével, ami olyan jelentős változásokkal kecsegtet, hogy még külön nevet is adtak nekia készítők.

A Master of Fate az 1.5-ös frissítés lett a sorban, ami hozzáadja a játékhoz az utolsó nagy mérföldkövet, az Advanced Game Modifier Systemet, ami mellettTermészetesen lett pár extra tartalom is, így újabb páncélok, fegyverkészletek, varázslatok, extra csapások és lövedékek, tehát érdemes letölteni a frissítést, pláne abban az esetben, ha korábban éppen a rossz optimalizálás vagy a nehézség miatt akadtunk el a Lords of the Fallen-ben.

