Még kilenc játék jön májusban a Game Passbe

A Microsoft nyilvánosságra hozta a Game Passhoz 2024 májusában érkező játékok második hullámát, köztük van a Hellblade 2, az EA Sports NHL 24, a Lords of the Fallenre se kell sokat várni, ma pedig megérkezett a Brothers: A Tale of Two Sons.

Május második felében összesen 10 játék csatlakozik azkínálatához, ezek egy része az EA Play-en keresztül érkezik. A június eleji kínálatot is közzétették, a Firework és a Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends indítja a sort.A következő címek jönnek a Game Passbe:Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, konzol, PC) - május 14.Chants of Sennaar (Cloud, konzol, PC) - május 15.EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play - május 16.Immortals of Aveum (Cloud, PC, Xbox Series X|S) EA Play - május 16.Senua's Saga: Hellblade II (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - május 21.Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - május 23.Hauntii (Cloud, konzol, PC) - május 23.Moving Out 2 (Cloud, konzol, PC) - május 28.Humanity (Cloud, konzol, PC) - május 30.Lords of the Fallen (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - május 30.Firework (PC) - június 4.Rolling Hills (Cloud, konzol, PC) - június 4.A következők pedig május 31-gyel elhagyják a szolgáltatást:Chicory: A Colorful Tale (Cloud, konzol, PC)Farworld Pioneers (Cloud, konzol, PC)JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, konzol, PC)Pac-man Museum Plus (Cloud, konzol, PC)Little Witch in the Woods (Cloud, konzol, PC)Railway Empire II (Cloud, konzol, PC)