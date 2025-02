Egy PS-veterán szerint ígéretes volt a The Last Of Us Online, mielőtt törölték

A PlayStation-veterán, Shuhei Yoshida egy nemrég adott interjúban azt állította, hogy a The Last of Us Online "nagyszerű" volt, mielőtt törölték, hogy a csapat az Intergalactic: The Heretic Prophetre koncentrálhasson.

Egy sikeres élő szolgáltatást tartalmazó játékot tető alá hozni nem egyszerű, sokan feladják menet közben, talán az egyik legjobban várt a The Last of Us Online volt. Ezen a Naughty Dog évekig dolgozott, mielőtt 2023 vége felé teljesen leállította , hogy más projektre koncentrálhasson.Shuhei Yoshida most a Sacred Symbolsnak elmondta, játszott a The Last of Us Online-nal, mielőtt törölték volna, és "nagyszerűnek" találta, ami még fájdalmasabbá teszi, hogy végül nem jelent meg. Yoshida hozzátette, az ötlet egyenesen a Naughty Dogtól jött, akik nagyon szerették volna elkészíteni a live service címet.Yoshida szerint aegy élő szolgáltatási játék, itt jöhetett a felismerés, hogy nem tudnak teljes erőbedobással az Intergalactic: The Heretic Prophetre figyelni.