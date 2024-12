Intergalactic: The Heretic Prophet címmel készül a Naughty Dog új játéka

Komoly meglepetést okozott a Naughty Dog csapata a The Game Awards 2024-en, lévén az Uncharted és a The Last of Us fejlesztői bejelentették legújabb videojátékukat, amiről megtudtuk, hogy már 2020 óta áll fejlesztés alatt.

Az Intergalactic: The Heretic Prophet címre keresztelt újdonság, azonban ennél közelebbit a premierről nem sikerült megtudnunk, de sajnos magáról a játékról sem.Csak annyi biztos, hogy a játék több ezer évvel a távoli jövőben játszódik, a főszerepben Mun karakterével, aki egy veszélyes fejvadászként egy távoli bolygón reked, amelynek kommunikációja több száz évvel ezelőtt használhatatlanná vált, így hősünknek mindent meg kell tennie ahhoz, hogy 600 év után elsőként sikeresen elhagyja a planétát...

