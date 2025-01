Egy bennfentes szerint a Final Fantasy VII Remake és a Rebirth megjelenik Xboxra

A megbízható bennfentes NateTheHate azt állítja, hogy a Final Fantasy VII Remake és Rebirth 2025-ben és 2026-ban érkezik Xboxra, valamint Switch 2-re, a portokat a január 23-i Xbox Developer Directen jelenthetik be.

NateTheHate podcastjének legújabb epizódjában (amelyben azt is állítja , hogy olyan Xbox-címek érkeznek PS5-re, mint a Halo: Master Chief Collection és a Flight Simulator) beszél arról a titokzatos játékról , amelyet az Xbox a Developer Direct kapcsán megemlített. Bár vannak felvetések, hogy a The Elder Scrolls IV: Oblivion remasteréről lehet szó, NateTheHate úgy véli, hogy a Square Enix néhány Final Fantasy játékkal lesz ott.Emberünk szerint a Final Fantasy VII. Ezt az állítást azóta más bennfentesek is megerősítették, például a WindowsCentral munkatársa, Jez Corden, illetve a TheGamer magazin is.