Állítólag PS5-re és Switch 2-re tart a Halo és a Flight Simulator

A Halo-sorozat történetében először fordulhat elő, hogy nem Xbox konzolon is játszható lesz - legalábbis a megbízható kiszivárogtató és podcaster NateTheHate szerint, aki úgy tudja, a Halo: The Master Chief Collection t PlayStation 5-re és Switch 2-re fogják portolni.A történelmet jelentő port mellett NateTheHate a legújabb podcastban azt is elmondta, hogy a Microsoft Flight Simulator a rivális platformokon is megjelenik. Bár-, de az Xbox új stratégiáját tekintve, ami az exkluzív címeket illeti, nem lenne meglepő.