A Microsoft bejelentette, hogy terveik szerint január 23-án - helyi idő szerint a koraesti órákban - megtartják az év első Xbox Developer Direct eseményüket, aminek részeként még meglepetések is várhatók.

Ami már most biztos, hogy a Youtube-on és a Twitchen keresztül egyaránt élőben közvetített eseményen ott lesz a Doom: The Dark Ages, a South of Midnight, valamint a Clair Obscur: Expedition 33, amelyekkel közelebbről is megismerkedhetünk majd.A redmondi óriás bejelentése azonbanés annyit árultak el róla, hogy egy vadonatúj játék bemutatójáról lesz szó, de egyelőre sejtésünk sincs, hogy mi lehet az.