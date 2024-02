A The Day Before egyszerre három változatán is dolgoztak a fejlesztők

Amikor már azt hitted, hogy ennél rosszabb már nem lehet, újabb hírek érkeztek a The Day Before ról: egy sor bennfentes és volt alkalmazott számolt be különböző felületeken a fejlesztés körülményeiről.

Több tucat volt alkalmazott, akik egykor a projekthez közel álltak - vagy közvetlenül hozzájárultak -, beszélt a nyomasztó körülményekről és a buktatókkal teli fejlesztésről. Kiderült, hogy egy ponton a The Day Before három változatán dolgoztak egyszerre és a fejlesztőket a Fntastic felsőbb vezetőinek egyre gyakoribb igényei alapján osztották szét.A dolgozókat más, a piacra kerülő játékok sikeres funkcióinak utánzására szólítottak fel és az. Az interjúalanyok azt állították, hogy a Fntastic vezetői a legkisebb hibák miatt is elküldték őket, sőt bírságokat szabtak ki a nem megfelelő munkát leadó alkalmazottakra - akik többnyire önkéntesek voltak.Az egyik korábbi alkalmazott azt mesélte, hogy "soha nem dolgoztak napi 16 óránál kevesebbet", amíg a játékot fejlesztették. Amikor decemberben végre megjelent a The Day Before , hamar kiderült , hogy egy nagy átverés az egész, a Fntastic csődöt jelentett, a Steam pedig visszatérítést kínált.

Nézd nagyban ezt a videót!